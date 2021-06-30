Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak

Huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla yapımına başlanan "Şırnak-Van Yolu Tünel Projesi"nin tamamlanması, konforlu ve güvenli yolculuk yapmanın yanı sıra ekonomi ve turizmin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 14:04

Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 1

Bölge illeri arasındaki ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynayacak "Şırnak-Van Yolu Tünel Projesi" kapsamındaki çalışmalar hızla sürüyor.

Terör örgütü PKK'nın yıllarca engellemeye çalıştığı yol inşaatı, terörle etkili mücadele sonucu hızlandı. Güzergahta yer alan sarp dağlarda toplam uzunluğu 15 kilometre olan 12 tünel açılacak.

Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 2

2023 yılında tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, yolun girişi olan ilk tünelin yapımı Şırnak-Uludere yolunda devam ediyor. Altyapısı tamamlanan tünel 2 bin 845 metre uzunluğunda olacak.

Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 3

Yapılacak 12 tünelin 9'unun Şırnak, 3'ünün de Siirt sınırları içerisinde yer alacağını belirten Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Projenin tamamlamasıyla Şırnak-Van yolunda 160 kilometre kısalma gerçekleşecek ve mesafe 190 kilometreye düşecek. Konfor ve ekonomik açısından daha az masraflı bir seyahat olacaktır" diye konuştu.

Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 4

YOL BOYUNCA GÜVENLİK KULELERİ OLACAK

Projenin aynı zamanda bir güvenlik projesi olduğunu aktaran Pehlivan, yolun Bestler Dereler bölgesinde yıllarca terör örgütünün eylemlerini gerçekleştirdiği ve mağaralarda sığınmaya çalıştığı bir noktadan geçeceğini belirtti.

Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 5

Yolun aynı zamanda terör örgütünün hareket alanını da kısıtlayacağına dikkati çeken Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bestler Dereler gibi 40 yıldır terörle anılan ve hayvancılığa da uygun bir alanı yeniden vatandaşlarımıza kazandıracağız. Hem vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde hayvancılık ve yayla faaliyetlerini gerçekleştirebilecek hem de Van yolu daha konforlu hale gelecek."

Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 6

Yolun güvenliğinin sağlanması anlamında da güvenli kule çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pehlivan, proje sayesinde birkaç yıl içerisinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde Van'a ulaşacağını bildirdi.

Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 7

ULUSLARARASI BİR NİTELİK TAŞIYOR

Yolun uluslararası bir nitelik de taşıdığını ifade eden Pehlivan, "Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı, Şırnak sınırı içerisinde ve yıllık ortalama 10 milyar dolar ticaret hacmi var. Habur Sınır Kapısı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'ya bağlanacak, İran ve Irak arasında güvenli bir hat olacak" dedi.

Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 8
Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 9
Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 10
Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 11
Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 12
Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak - 13

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