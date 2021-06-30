Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak

Yolun aynı zamanda terör örgütünün hareket alanını da kısıtlayacağına dikkati çeken Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bestler Dereler gibi 40 yıldır terörle anılan ve hayvancılığa da uygun bir alanı yeniden vatandaşlarımıza kazandıracağız. Hem vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde hayvancılık ve yayla faaliyetlerini gerçekleştirebilecek hem de Van yolu daha konforlu hale gelecek."