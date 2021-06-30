Şırnak ve Van'da dağlarda açılacak tünellerle ulaşım kolaylaşacak

Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 14:04
Bölge illeri arasındaki ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynayacak "Şırnak-Van Yolu Tünel Projesi" kapsamındaki çalışmalar hızla sürüyor.
Terör örgütü PKK'nın yıllarca engellemeye çalıştığı yol inşaatı, terörle etkili mücadele sonucu hızlandı. Güzergahta yer alan sarp dağlarda toplam uzunluğu 15 kilometre olan 12 tünel açılacak.
2023 yılında tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, yolun girişi olan ilk tünelin yapımı Şırnak-Uludere yolunda devam ediyor. Altyapısı tamamlanan tünel 2 bin 845 metre uzunluğunda olacak.
Yapılacak 12 tünelin 9'unun Şırnak, 3'ünün de Siirt sınırları içerisinde yer alacağını belirten Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Projenin tamamlamasıyla Şırnak-Van yolunda 160 kilometre kısalma gerçekleşecek ve mesafe 190 kilometreye düşecek. Konfor ve ekonomik açısından daha az masraflı bir seyahat olacaktır" diye konuştu.
Projenin aynı zamanda bir güvenlik projesi olduğunu aktaran Pehlivan, yolun Bestler Dereler bölgesinde yıllarca terör örgütünün eylemlerini gerçekleştirdiği ve mağaralarda sığınmaya çalıştığı bir noktadan geçeceğini belirtti.
Yolun aynı zamanda terör örgütünün hareket alanını da kısıtlayacağına dikkati çeken Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bestler Dereler gibi 40 yıldır terörle anılan ve hayvancılığa da uygun bir alanı yeniden vatandaşlarımıza kazandıracağız. Hem vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde hayvancılık ve yayla faaliyetlerini gerçekleştirebilecek hem de Van yolu daha konforlu hale gelecek."
Yolun güvenliğinin sağlanması anlamında da güvenli kule çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pehlivan, proje sayesinde birkaç yıl içerisinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde Van'a ulaşacağını bildirdi.
Yolun uluslararası bir nitelik de taşıdığını ifade eden Pehlivan, "Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı, Şırnak sınırı içerisinde ve yıllık ortalama 10 milyar dolar ticaret hacmi var. Habur Sınır Kapısı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'ya bağlanacak, İran ve Irak arasında güvenli bir hat olacak" dedi.