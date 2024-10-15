Sofralık zeytin ihracatında Türkiye'den tarihi rekor! Büyük ülkelerden talep yağdı

Sofralık zeytinde dünya liderliği hedefiyle 2024/25 sezonuna giren Türkiye, 2023/24 sezonunu ihracatta tarihi rekorla geride bıraktı. Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2023/24 sezonunda yüzde 14'lük artışla 184 milyon dolardan 210 milyon dolara yükseldi.

Sofralık zeytin ihracatında Türkiye'den tarihi rekor! Büyük ülkelerden talep yağdı - 1

Sofralık zeytinde dünya liderliği hedefiyle 2024/25 sezonuna giren Türkiye, 2023/24 sezonunu ihracatta tarihi rekorla geride bıraktı.

Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2023/24 sezonunda yüzde 14'lük artışla 184 milyon dolardan 210 milyon dolara yükseldi.

EKONOMİ HABERLERİ

Sofralık zeytin ihracatında Türkiye'den tarihi rekor! Büyük ülkelerden talep yağdı - 2

Türkiye, 2023/24 sezonunda 121 ülkeye 162,5 milyon dolarlık sofralık siyah zeytin ihraç ederken, Avrupa ülkelerine 90 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç etti. Siyah zeytinde ikinci büyük pazarımız 34 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri oldu. Amerika kıtası 12,5 milyon dolarla Avrupa ve Ortadoğu ülkelerini izledi.

Sofralık zeytin ihracatında Türkiye'den tarihi rekor! Büyük ülkelerden talep yağdı - 3

Almanya 41,5 milyon dolarlık siyah zeytin talebiyle zirvedeki yerini korurken, Irak 29 milyon dolarlık Türk zeytini tüketti. Siyah zeytin ihracatında üçüncü büyük pazarımız 22 milyon dolarla Romanya olurken, Romanya'yı 11,2 milyon dolarla Bulgaristan ve 10,2 milyon dolarlık siyah zeytin talebiyle ABD izledi.

Sofralık zeytin ihracatında Türkiye'den tarihi rekor! Büyük ülkelerden talep yağdı - 4

Yeşil zeytin ihracatında Avrupa, 17,5 milyon dolarlak öne çıkarken, Ortadoğu ülkeleri 14,5 milyon dolarlık Türk yeşil zeytini talep etti. Amerika kıtasına ihraç edilen yeşil zeytin 5 milyon doları aştı.

Sofralık zeytin ihracatında Türkiye'den tarihi rekor! Büyük ülkelerden talep yağdı - 5

Almanya 9 milyon dolarlık taleple zirvede yer alırken, Türkiye; Irak'a 6,8 milyon dolarlık, ABD'ye 4,5 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2,5 milyon dolarlık ve İngiltere'ye 2,4 milyon dolarlık yeşil zeytin ihraç etti.

DAHA FAZLA GÖSTER