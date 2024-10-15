Sofralık zeytin ihracatında Türkiye'den tarihi rekor! Büyük ülkelerden talep yağdı
Sofralık zeytinde dünya liderliği hedefiyle 2024/25 sezonuna giren Türkiye, 2023/24 sezonunu ihracatta tarihi rekorla geride bıraktı. Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2023/24 sezonunda yüzde 14'lük artışla 184 milyon dolardan 210 milyon dolara yükseldi.
Sofralık zeytinde dünya liderliği hedefiyle 2024/25 sezonuna giren Türkiye, 2023/24 sezonunu ihracatta tarihi rekorla geride bıraktı.
Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2023/24 sezonunda yüzde 14'lük artışla 184 milyon dolardan 210 milyon dolara yükseldi.