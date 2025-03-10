ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu: Çarşamba günü Mop çeşitleri, elektrikli süpürge ve ütü masası geliyor

ŞOK markette bu hafta temizlik ürünlerinden olan mop çeşitlerinde indirimli fiyatlar reyonlarda yer alacak. 360 derece dönebilen Mop 249 TL, Pedallı Mop 499 TL’den satışa sunulacak. Turbo Temizlik Seti ise 1.199 TL olurken 10 litre hacmi ve 60 dereceye kadar yıkanabilir paspas başlığı dikkat çekti. Hasır sepetleri boyutlarına göre 199 TL, 179 TL ve 159 TL fiyat seçenekleriyle müşterilere sunulacak. Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL, Erkek/Kadın burnu kapalı ternk 129 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak klimalı yastık 199 TL ve koltuk örtüsü 159 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu