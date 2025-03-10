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ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu: Çarşamba günü Mop çeşitleri, elektrikli süpürge ve ütü masası geliyor

ŞOK’ta yeni haftanın aktüel kataloğu belli oldu. Çarşamba günü elektronik ev ürünlerinden olan süpürge çeşitleri iki farklı alternatif olarak satışa sunulurken kurutmalık, ütü masası, dolap içi askı, mop seti, hasır sepet, fon perde, koltuk örtüsü gibi ev ürünleri satışa sunulacak. ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğunda 18 metre asma kapasiteli Kurutmalık 299 TL, 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL, Yükseklik ayarlı ütü masası 599 TL, Tıraş Makinesi 299 TL’den raflarda olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba…

ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu: Çarşamba günü Mop çeşitleri, elektrikli süpürge ve ütü masası geliyor - 1

ŞOK markette bu hafta temizlik ürünlerinden olan mop çeşitlerinde indirimli fiyatlar reyonlarda yer alacak. 360 derece dönebilen Mop 249 TL, Pedallı Mop 499 TL’den satışa sunulacak. Turbo Temizlik Seti ise 1.199 TL olurken 10 litre hacmi ve 60 dereceye kadar yıkanabilir paspas başlığı dikkat çekti. Hasır sepetleri boyutlarına göre 199 TL, 179 TL ve 159 TL fiyat seçenekleriyle müşterilere sunulacak. Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL, Erkek/Kadın burnu kapalı ternk 129 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak klimalı yastık 199 TL ve koltuk örtüsü 159 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu: Çarşamba günü Mop çeşitleri, elektrikli süpürge ve ütü masası geliyor - 2

ŞOK 13 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

4075 Tıraş Makinesi 299 TL

Saç-Sakal Tıraş Makinesi 199 TL

Elektrikli Süpürge 2.999 TL

2’si 1 Arada Elektrikli Süpürge 1.499 TL

ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu: Çarşamba günü Mop çeşitleri, elektrikli süpürge ve ütü masası geliyor - 3

Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL

Ütü Masası 599 TL

Kurutmalık 299 TL

Çalar Pilli Temizlik Fırçası 299 TL

ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu: Çarşamba günü Mop çeşitleri, elektrikli süpürge ve ütü masası geliyor - 4

360 Spin mop 249 TL

Turbo Temizlik Seti 1.199 TL

Hasır Sepeti Büyük Boy 199 TL

Hasır Sepeti Orta Boy 179 TL

ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu: Çarşamba günü Mop çeşitleri, elektrikli süpürge ve ütü masası geliyor - 5

Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL

Işık Geçirmez Fon Perde 279 TL

Klimalı Yastık 199 TL

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