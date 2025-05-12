ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu: Pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı yastık ve piknik hasırı geliyor

ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları artarken yorgan, battaniye gibi kışlık ürünler kaldırıldı. ŞOK market ise yeni kataloğunda pikeden, koltuk örtüsüne, çarşaftan, perdeye yazlık ürünlere ağırlık verdi. Kadın Pijama Takımı 349 TL, Piknik Hasırı 299 TL, Sinek Öldürücü 399 TL, Kamp Lambası 169 TL, Güneşlik 199 TL, Büyük Boy Valiz 799 TL’den raflarda olacak. ŞOK’ta bu hafta indirimli ürünler arasında temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri gibi alternatifler yer aldı. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu: Pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı yastık ve piknik hasırı geliyor - 1

ŞOK’ta haftanın indirimli ürünleri yoğun ilgi görüyor. Çarşamba gününden itibaren kampanyalı fiyatlar etikete yansıyacak. Erkek Terlik 129 TL, Led Işıklı Sinek Öldürücü 219 TL, Sineklik Tek Kanat 50 TL, Efektli Meşale 119 TL olacak. Herkesin merakla beklediği Çift Kişilik Pike 349 TL, Tek Kişilik Pike 299 TL, Klimalı Yastık 199 TL, Lastikli Çarşaf 149 TL, Çift Kişilik Çarşaf 180 TL, Fon Perde 149 TL’den satışa sunulacak. Valiz kılıfları ise 139 TL ile 199 TL arasında raflarda olacak. Kişisel bakım ürünler, temizlik malzemeleri reyonlarda olacak diğer ürünler arasında. İşte, ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu: Pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı yastık ve piknik hasırı geliyor - 2

ŞOK 14-20 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU 

Çift Kişilik Pike 349 TL

Tek Kişilik Pike 299 TL

Klimalı Yastık 199 TL

ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu: Pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı yastık ve piknik hasırı geliyor - 3

Penye Lastikli Çarşaf 149 TL

Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 189 TL

Koltuk Örtüsü 149 TL

ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu: Pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı yastık ve piknik hasırı geliyor - 4

Fon Perde 249 TL

Güneşlik 199 TL

Örme Perde 199 TL

ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu: Pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı yastık ve piknik hasırı geliyor - 5

Orta Boy Valiz 699 TL 

Kabin Boy Valiz 599 TL

Büyük Boy Valiz 799 TL

ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu: Pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı yastık ve piknik hasırı geliyor - 6

İki Ledli Sinek Öldürücü 399 TL

Sinek Tek Kanatlık 50 TL

Kamp Lambası 169 TL 

ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu: Pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı yastık ve piknik hasırı geliyor - 7

Erkek Parfüm 179 TL

Diş Macunu 64,90 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 235 TL

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