ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu: Pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı yastık ve piknik hasırı geliyor

ŞOK’ta haftanın indirimli ürünleri yoğun ilgi görüyor. Çarşamba gününden itibaren kampanyalı fiyatlar etikete yansıyacak. Erkek Terlik 129 TL, Led Işıklı Sinek Öldürücü 219 TL, Sineklik Tek Kanat 50 TL, Efektli Meşale 119 TL olacak. Herkesin merakla beklediği Çift Kişilik Pike 349 TL, Tek Kişilik Pike 299 TL, Klimalı Yastık 199 TL, Lastikli Çarşaf 149 TL, Çift Kişilik Çarşaf 180 TL, Fon Perde 149 TL’den satışa sunulacak. Valiz kılıfları ise 139 TL ile 199 TL arasında raflarda olacak. Kişisel bakım ürünler, temizlik malzemeleri reyonlarda olacak diğer ürünler arasında. İşte, ŞOK 14-20 Mayıs aktüel kataloğu…