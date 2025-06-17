ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor

ŞOK markette yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK markette karne haftasına özel çocuk giyim ürünlerinde kampanyalı ürünler reyonlarda olacak. ŞOK’ta bu hafta temel gıda ürünlerinden teknoloji malzemelerine, giyim ürünlerinden kahvaltılık ürünlere çeşit çeşit ürünler satışa sunuluyor. Diş macunu, el kremi, bebek sabunu gibi kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ıslak havlu, çamaşır suyu, lavabo açıcı gibi temizlik ürünleri raflarda yerini alacak. Mutfak ürünlerinden olan oval kahvaltılık, kase, süt şişesi, su bardağı, normal bardak ise 25 TL’den satılacak. İşte, ŞOK 18 Haziran aktüel kataloğu…