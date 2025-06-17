ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor
ŞOK 18 Haziran çarşamba aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Özellikle terlik ve ayakkabı çeşitlerindeki indirim kampanyaları dikkat çekti. Kırmızı Led Işıklı Oyuncu Kulaklığı 729 TL olurken 1.5 metre kablo uzunluğu olan gaming mouse ise 449 TL’den satışa sunulacak. Adımsayar ve hesap makinesi özellikli akıllı saat ise 399 TL’den raflarda olacak. Karaoke Mikrofonlu Hoparlör 699 TL olurken herkesin merakla beklediği Vans ayakkabı çeşitleri 1999 TL ile 2.499 TL arasında reyonlarda yerini alacak. Crocs terlik çeşitleri ise 999 TL’den başlayan fiyatlarla müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 18 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
ŞOK markette yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK markette karne haftasına özel çocuk giyim ürünlerinde kampanyalı ürünler reyonlarda olacak. ŞOK’ta bu hafta temel gıda ürünlerinden teknoloji malzemelerine, giyim ürünlerinden kahvaltılık ürünlere çeşit çeşit ürünler satışa sunuluyor. Diş macunu, el kremi, bebek sabunu gibi kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ıslak havlu, çamaşır suyu, lavabo açıcı gibi temizlik ürünleri raflarda yerini alacak. Mutfak ürünlerinden olan oval kahvaltılık, kase, süt şişesi, su bardağı, normal bardak ise 25 TL’den satılacak. İşte, ŞOK 18 Haziran aktüel kataloğu…