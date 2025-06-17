ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor

ŞOK 18 Haziran çarşamba aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Özellikle terlik ve ayakkabı çeşitlerindeki indirim kampanyaları dikkat çekti. Kırmızı Led Işıklı Oyuncu Kulaklığı 729 TL olurken 1.5 metre kablo uzunluğu olan gaming mouse ise 449 TL’den satışa sunulacak. Adımsayar ve hesap makinesi özellikli akıllı saat ise 399 TL’den raflarda olacak. Karaoke Mikrofonlu Hoparlör 699 TL olurken herkesin merakla beklediği Vans ayakkabı çeşitleri 1999 TL ile 2.499 TL arasında reyonlarda yerini alacak. Crocs terlik çeşitleri ise 999 TL’den başlayan fiyatlarla müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 18 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor - 1

ŞOK markette yeni haftanın indirimli ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK markette karne haftasına özel çocuk giyim ürünlerinde kampanyalı ürünler reyonlarda olacak. ŞOK’ta bu hafta temel gıda ürünlerinden teknoloji malzemelerine, giyim ürünlerinden kahvaltılık ürünlere çeşit çeşit ürünler satışa sunuluyor. Diş macunu, el kremi, bebek sabunu gibi kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ıslak havlu, çamaşır suyu, lavabo açıcı gibi temizlik ürünleri raflarda yerini alacak. Mutfak ürünlerinden olan oval kahvaltılık, kase, süt şişesi, su bardağı, normal bardak ise 25 TL’den satılacak. İşte, ŞOK 18 Haziran aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor - 2

ŞOK 18 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Çocuk Şortlu Takım 299 TL

Lisanslı Şapka 149 TL

Çocuk Terlik 100 TL

Işıklı Şarj İstastasyonu 599 TL

ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor - 3

Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık 729 TL

Oyuncu Mouse 449 TL

Ultra Akıllı Saat 399 TL

Karaoke Mikrofonlu Hoparlör 699 TL

ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor - 4

Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 9.990 TL

Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı

Işıklı Paten 649 TL

2.500 Gram Yerli Pilavlık Pirinç 110 TL

ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor - 5

1 Kg Kuru Fasulye 52,95 TL

48’li Demlik Poşet Çay 59,90 TL

1000 Gram label Çay 199 TL

200 Gram Kangal Sucuk 235 TL

250 Gram Öğütülmüş Filtre Kahve 139 TL

ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor - 6

Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı 119 TL

150 ml Roll On 95 TL

693 Ml Çamaşır SUyu 40 TL

Cif Sprey 75 TL

1 Litre Sıvı Sabun 85 TL

Vans MN Doheny Ayakkabı 1.999 TL

Vans UA Old Skool Ayakkabı 2.499 TL

ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor - 7

Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 2.299 TL

Vans UA OLd Skool Platform Ayakkabı 2.499 TL

Crocs Classic Çocuk Terlik 999 TL

Crocs İsabella Charm Çocuk Sandalet 1.299 TL

Crocs Bayan Terlik 1.299 TL

Crocs Mellow Flip 1.399 TL

ŞOK 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yarın satışta: Kulaklık, mouse, akıllı saat, terlik ve ayakkabı çeşitleri geliyor - 8
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