ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor
ŞOK markette hafta sonu indirimleri yayımlanan yeni katalogla devam ediyor. ŞOK 19 Nisan aktüel ürünler belli oldu. Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunan zincir markette ankastre ürünleri dikkat çekti. Ocak, Fırın ve Davlumbazdan oluşan set 7.299 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Alternatif olarak elektronik mutfak ürünlerinden olan 1700 Watt El Blender Seti 1.799 TL, Çubuk Blender 999 TL, Çay Makinesi 1.399 TL ve Şarj Edilebilir Su Pompası 139 TL’den raflarda olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Nisan Cumartesi ve fiyat listesi…
ŞOK Cumartesi kataloğunda yer alan ürünler dikkat çekti. Elektronik ev eşyalarının yanı sıra kadın giyim ürünlerinde ve terlik çeşitlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. ŞOK markette Çarşamba günü raflarda yer alan ürünler ise Çarşamba gününe kadar satışa sunulacak. 16-20 Jant Bisiklet 3.250 TL, Orta Boy Valiz 699 TL, Kamp Sandalyesi 699 TL, Peştemal 89,95 TL, Plaj Çantası 199 TL, Desenli Teros 299 TL, Piknik Sepeti 299 TL, Katlanabilir Piknik Seti 399 TL, El Feneri 399 TL, Speaker Hoparlör 499 TL, Masa Lambası 249 TL, Kamp Lambası 169 TL olacak. İşte, ŞOK’ta haftanın indirimli ürünler listesi…