ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor

ŞOK Cumartesi kataloğunda yer alan ürünler dikkat çekti. Elektronik ev eşyalarının yanı sıra kadın giyim ürünlerinde ve terlik çeşitlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. ŞOK markette Çarşamba günü raflarda yer alan ürünler ise Çarşamba gününe kadar satışa sunulacak. 16-20 Jant Bisiklet 3.250 TL, Orta Boy Valiz 699 TL, Kamp Sandalyesi 699 TL, Peştemal 89,95 TL, Plaj Çantası 199 TL, Desenli Teros 299 TL, Piknik Sepeti 299 TL, Katlanabilir Piknik Seti 399 TL, El Feneri 399 TL, Speaker Hoparlör 499 TL, Masa Lambası 249 TL, Kamp Lambası 169 TL olacak. İşte, ŞOK’ta haftanın indirimli ürünler listesi…