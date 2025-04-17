ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor

ŞOK markette hafta sonu indirimleri yayımlanan yeni katalogla devam ediyor. ŞOK 19 Nisan aktüel ürünler belli oldu. Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunan zincir markette ankastre ürünleri dikkat çekti. Ocak, Fırın ve Davlumbazdan oluşan set 7.299 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Alternatif olarak elektronik mutfak ürünlerinden olan 1700 Watt El Blender Seti 1.799 TL, Çubuk Blender 999 TL, Çay Makinesi 1.399 TL ve Şarj Edilebilir Su Pompası 139 TL’den raflarda olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Nisan Cumartesi ve fiyat listesi…

ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor - 1

ŞOK Cumartesi kataloğunda yer alan ürünler dikkat çekti. Elektronik ev eşyalarının yanı sıra kadın giyim ürünlerinde  ve terlik çeşitlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. ŞOK markette Çarşamba günü raflarda yer alan ürünler ise Çarşamba gününe kadar satışa sunulacak. 16-20 Jant Bisiklet 3.250 TL, Orta Boy Valiz 699 TL, Kamp Sandalyesi 699 TL,  Peştemal 89,95 TL, Plaj Çantası 199 TL, Desenli Teros 299 TL, Piknik Sepeti 299 TL, Katlanabilir Piknik Seti 399 TL, El Feneri 399 TL, Speaker Hoparlör 499 TL, Masa Lambası 249 TL, Kamp Lambası 169 TL olacak. İşte, ŞOK’ta haftanın indirimli ürünler listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor - 2

ŞOK 19 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

Beyaz Ankastre Set 7.299 TL

El Blender Seti 1.799 TL

Çubuk Blender 999 TL

Çay Makinesi 1.399 TL

Şarj Edilebilir Su Pompası 139 TL

Kadın Pijama Takımı 399 TL

Kadın Pantolon 149 TL

Kadın/Erkek Terlik 299 TL

3’lü Çorap 50 TL

Aksesuarlı Terlik 179 TL

ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor - 3

16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL (2 yıl garantili)

20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

Voleybol, Futbol, Basketbol Topu 179 TL

ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor - 4

Plaj Havlusu 149 TL

Peştemal 139 TL

Plaj Çantası 199 TL

ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor - 5

Büyük Boy Valiz 799 TL

Orta Boy Valiz 699 TL

Kabin Boy Valiz 599 TL

ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor - 6

Şarjlı Led El Feneri 399 TL

Speaker Hoparlör 499 TL

Pompalı Termos 299 TL

Beslenme 3 Katlı Kutu 149 TL

ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor - 7

3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL

2 Katlı Piknik Seti 279 TL

Kamp Taburesi 99 TL

XL Kamp Sandalyesi 699 TL

ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor - 8

Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

Lipgloss 79 TL

16’lı Kağıt Havlu 169 TL

40’li Tuvalet Kağıdı 245 TL

ŞOK 19 Nisan Aktüel Kataloğu: Ocak, fırın, blender seti, çay makinesi ve davlumbaz geliyor - 9

Çantalı File Plaj Çantası 199 TL

Kullan At Piknik Örtüsü 50 TL

Kek Börek Borcam Taşıma Kabı 100 TL

Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL

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