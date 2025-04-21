ŞOK 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu: “Ne Alırsan 100 TL” kampanyası raflara geliyor

ŞOK’ta haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK zincir markette bu hafta mouse pad 159 TL, Gaming Oyuncu Mouse 199 TL, Oyuncu Kulaklığı 299 TL’den satışa sunulacak. Mini Print Kamera 1.199 TL, Projeksiyon Gece Lambası 649 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak temel gıda ürünlerinde ve temizlik malzemelerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. 32’li Tuvalet Kağıdı 169 TL, 4 KG Bulaşık Sıvısı 139 TL, Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 129 TL, 1 Kg Çay 189 TL, 1690 ml Çamaşır Deterjanı 100 TL ve Çok Amaçlı Genel Temizleyici 100 TL’den raflarda olacak. İşte, ŞOK Aktüel kataloğu ve fiyat listesi…