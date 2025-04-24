ŞOK 26-29 Nisan aktüel kataloğu: Abajur, ışıklı raf, hurç çeşitleri, baskül ve dolap düzenleyici geliyor

ŞOK markette bu hafta Çarşamba ve Cumartesi günü iki ayrı aktüel katalog yayımlandı. Çarşamba günü gaming oyuncu mouse 199 TL, Gaming Mikrofonlu Kulaklık 299 TL, Led Tekerlekli Scooter 699 TL, Mini Print Kamera 1.119 TL, Dokunmatik Gece Lambası 349 TL, Projeksiyon Gece Lambası 649 TL, Crocs Terlik Çeşitleri ise 999 TL ile 1.599 TL arasında satışa sunuldu. Cumartesi günü ise Ahşap abajur 189 TL, Baza altı hurç büyük boy 79,95 TL, Sensörlü 2’li Işık 199 TL , Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 100 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK 26-29 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi…