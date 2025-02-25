ŞOK 26 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Çarşamba günü elektronik temizlik ürünleri ve ev eşyalarında büyük indirim
ŞOK 26 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK market müdavimlerini bu hafta onlarca farklı üründe indirim bekliyor. ŞOK Kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında elektronik temizlik ürünleri gelirken teknoloji ürünlerinde kampanyalı fiyatlar yoğun ilgi görecek. Farklı özelliklerdeki televizyon çeşitleri 7.199 TL ile 58.999 TL arasında fiyatlarla satışa sunulacak. Powerbank, akıllı cep telefonu, 3D Yazıcı, dikiş makinesi raflarda olacak. Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.950 TL, Şarjlı Dik Süpürge ise 2.999 TL’den satılacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi…
ŞOK market zincirinde indirim rüzgarı yaşanacak. Çay makinesi, doğrayıcı, tava seti, katlanır masa, tencere seti ve diğer birçok ev ürünü müşterileri bekleyecek. “Haftanın Fırsatları” kampanyasında temel gıda ürünlerinde içecek çeşitleri, çerez ve atıştırmalık ürünler yer aldı. 26 Şubat Çarşamba günü reyonlarda yer alacak ürünler, 4 Mart tarihine kadar raflarda kalacak. 5000 mah Powerbank 1.149 TL, 128 GB Akıllı Cep Telefonu 8.099 TL, Dikiş Makinesi 5.699 TL, Çay Makinesi 1.299 TL, 4 Bıçaklı Doğrayıcı 899 TL, 6 Parça Tencere Seti 1.699 TL, Katlanabilir Masa 699 TL’den katalogda yer aldı. Alternatif olarak cam tencere, kek kalıbı, sürahi, 3’lü tava seti gibi ürünler ŞOK market müşterilerine özel fiyatlarla satılacak. İşte, ŞOK 26 Şubat Çarşamba Aktüel Ürünler Kataloğu…