ŞOK 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: 2’li kahve makinesi, seramik tabanlı ütü ve saç kurutma makinesi geliyor
ŞOK 5 Mart Çarşamba Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. ŞOK Kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında saç kurutma makinesi, seramik tabanlı ütü, kahve makinesi, 12 parça çay seti, kare tepsi, kadın giyim ürünleri ve şemsiye satışa sunulacak. ŞOK marketlerde Ramazan ayına özel temel gıda ürünlerinde zeytin, peynir, çay ve temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi…
ŞOK markette haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Zincir marketin raflarında 2’li Kahve Makinesi 2.499 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL, 12 Parça Çay Seti 599 TL, Kare Tepsi 249 TL, Tabaklık Köşe Rafı 249 TL, Seramik Tabanlı Ütü 849 TL, Kadın Cüzdan 119 TL, Kapaklı Çanta 199 TL, Erkek/Kadın Terlik 299 TL’den raflarda yerini alacak. Temizlik ürünlerinden olan 9 KG Deterjan 365 TL, Çok Amaçlı Genel Temizleyici 105 TL, 1 Kg Çay 175 TL, Makyaj Temizleme Ürünü 109 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu 5 Mart Çarşamba…