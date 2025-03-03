ŞOK 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: 2’li kahve makinesi, seramik tabanlı ütü ve saç kurutma makinesi geliyor

ŞOK markette haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Zincir marketin raflarında 2’li Kahve Makinesi 2.499 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL, 12 Parça Çay Seti 599 TL, Kare Tepsi 249 TL, Tabaklık Köşe Rafı 249 TL, Seramik Tabanlı Ütü 849 TL, Kadın Cüzdan 119 TL, Kapaklı Çanta 199 TL, Erkek/Kadın Terlik 299 TL’den raflarda yerini alacak. Temizlik ürünlerinden olan 9 KG Deterjan 365 TL, Çok Amaçlı Genel Temizleyici 105 TL, 1 Kg Çay 175 TL, Makyaj Temizleme Ürünü 109 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu 5 Mart Çarşamba…