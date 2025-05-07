ŞOK 7-13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu: Teknoloji ürünleri, elektronik ev aletleri ve küçük mutfak malzemeleri satışta

ŞOK’ta bu hafta indirime girecek ürünler belli oldu. Teknoloji ürünlerinden, elektronik ev eşyalarına, küçük mutfak ürünlerine onlarca farklı çeşit üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. ŞOK’ta bu hafta Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL, 2’li Kahve Makinesi 2.499 TL, Kapsül Kahve Makinesi 4.299 TL, Fırın Tepsisi 219 TL, Borcam Kase 149 TL, 6’LI Kase 139 TL, Katlı Yumurtalık 149 TL, Saklama Kutusu 199 TL, Organizer Çanta 179 TL, Omuz Çantası 299 TL, Kadın Taşlı Terlik 399 TL, Büyük Organizer 299 TL, Kadın Pijama Takımı 399 TL olacak. Alternatif olarak Kablosuz Klavye 1.379 TL, Klavye Mouse Set 3.899 TL, Buharlı Temizlik Makinesi 4.799 TL, 6’Lı Uzatma 399 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK 7-13 Mayıs aktüel kataloğu…