ŞOK 8 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Ayakkabılık, ikili sehpa, gece lambası, klima ve mikrodalga satışa çıkıyor
ŞOK 8 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. ŞOK Kataloğunda haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri arasında klima, buzdolabı, mikrodalga fırın, bulaşık makinesi, no-frost buzdolabı gibi ürünler yer aldı. ŞOK markette bu hafta 458 litre hacimli buzdolabı 31.899 TL, 5 Programlı Bulaşık Makinesi 18.799 TL, 23 litre Mikrodalga Fırın ise 4.799 TL’den raflarda yer alacak. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte iki farklı klima çeşiti ŞOK raflarında yerini alacak. 18000 BTU Klima 4.5999 TL olurken 12000 BTU klima ise 26.999 TL etiket fiyatıyla müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…
ŞOK’ta indirimli fiyatlar hafta sonu devam ediyor. ŞOK market Mart ayı boyunca 100 üründe geçen yılın fiyatlarıyla ürünleri satışa sunacak. Eski etiketle satışa çıkacak ürünler arasında avokado, yumurta, çorba çeşitler, maya, patates, su gibi ürünler yer alırken alternatif olarak deodorant, şampuan, peçete, havlu, arap sabunu, çamaşır suyu, bulaşık makinesi tableti, sabun çeşitleri gibi temizlik malzemeleri yer aldı. “Cumartesi fırsatları” kampanyasında Düşer Kapaklı Ayakkabılık 799 TL, İkili Sehpa 399 TL ve Dokunmatik Ördekli Gece Lambası 249 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK 8 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu…