ŞOK 8 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: Ayakkabılık, ikili sehpa, gece lambası, klima ve mikrodalga satışa çıkıyor

ŞOK’ta indirimli fiyatlar hafta sonu devam ediyor. ŞOK market Mart ayı boyunca 100 üründe geçen yılın fiyatlarıyla ürünleri satışa sunacak. Eski etiketle satışa çıkacak ürünler arasında avokado, yumurta, çorba çeşitler, maya, patates, su gibi ürünler yer alırken alternatif olarak deodorant, şampuan, peçete, havlu, arap sabunu, çamaşır suyu, bulaşık makinesi tableti, sabun çeşitleri gibi temizlik malzemeleri yer aldı. “Cumartesi fırsatları” kampanyasında Düşer Kapaklı Ayakkabılık 799 TL, İkili Sehpa 399 TL ve Dokunmatik Ördekli Gece Lambası 249 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK 8 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu…





