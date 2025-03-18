ŞOK Aktüel 19 Mart Kataloğu yarın reyonda: ŞOK’a blender, çaydanlık, tost-ızgara makinesi geliyor
ŞOK 19 Mart Aktüel Kataloğu’nda yer alan ürünler Çarşamba günü reyonlarda müşterileri bekleyecek. ŞOK markette yarın tost makinesinden, çaydanlığa, tencere çeşitlerinden tavaya onlarca farklı üründe kampanya fırsatı yaşanacak. İndirimleri kaçırmak istemeyenler ise “ ŞOK’ta bu hafta neler var” sorusuna cevap arıyor. ŞOK zincir markette Çubuk Blender 999,00 TL, 2'li Tava Set (20+26 cm) 349,00 TL, Karnıyarık Tencere (24 cm) 429,00 TL, Izgara Tost Makinesi 1.499,00 TL ve Çay Bardağı (125 cc, 6'lı) 129,00 TL’den satışa sunulacak. Özellikle Ramazan Bayramı’na özel çikolata ve şekerleme çeşitlerinde indirimler, etiket fiyatlarına yansıyacak. İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart Çarşamba ve fiyat listesi
ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart yayınlandı. ŞOK markette bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, tencere, tava çeşitlerine, saklama kabından sos tavasına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Alternatif olarak müşterileri zeytinyağı, pirinç, içecek çeşitleri, kahve gibi ürünler bekleyecek. Temizlik ürünlerinden 1960 ml Sıvı Deterjan 169 TL, 10 Kg Toz Deterjan 319 TL’den satışa sunulacak. Bayrama özel ise çikolata ve şekerleme çeşitlerinde kampanyalı ürünler müşterileri bekleyecek. 500 gram Gül Aromalı Lokum 75 TL, 360 Gram Fındıklı Sütlü Çikolata 149 TL, 458 Gram Sütlü Çikolata ise 269 TL olacak.