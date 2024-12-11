ŞOK aktüel indirimleri 11-17 Aralık 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
ŞOK market, 11-17 Aralık haftasında geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. ŞOK indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK'ta bu hafta mutfak ve banyo ürünleri, akıllı cam silme robotu, dizüstü bilgisayar, mag safe şarj cihazı gibi birçok üründe yeni fırsat indirimleri yer alıyor. İşte 11-17 Aralık ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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