ŞOK aktüel indirimleri 15-21 Mayıs 2024: ŞOK markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler
ŞOK market, 15-21 Mayıs tarihlerinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. ŞOK indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK'ta bu hafta temel gıda ürünleri, vantilatör, mor ışıklı sinek öldürücü, terlik, pijama takımları, hamak gibi birçok üründe yeni indirim yer alıyor. İşte 15-21 Mayıs ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri.
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