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ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor

ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. ŞOK markette bu hafta herkesin merakla beklediği saç kurutma makinesi 13.999 TL’den satışa sunulurken V15 Dikey Şarjlı Süpürge ise 26.999 TL’den raflarda olacak. ŞOK’ta bu hafta Çarşamba günü alternatif olarak 6 KG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 39.499 TL, Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 23.499 TL’den satışa sunulacak. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken ŞOK Kataloğunda ütü masası, tıraş makinesi, kurutmalık, mop çeşitleri, farklı boyutlarda hasır sepetleri yer aldı. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyatları…

ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor - 1

ŞOK markette bu hafta temizlik ürünlerinden olan mop çeşitlerinde indirimli fiyatlar reyonlarda yer alacak. 360 derece dönebilen Mop 249 TL, Pedallı Mop 499 TL’den satışa sunulacak. Turbo Temizlik Seti ise 1.199 TL olurken 10 litre hacmi ve 60 dereceye kadar yıkanabilir paspas başlığı dikkat çekti. Hasır sepetleri boyutlarına göre 199 TL, 179 TL ve 159 TL fiyat seçenekleriyle müşterilere sunulacak. Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL, Erkek/Kadın burnu kapalı ternk 129 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak klimalı yastık 199 TL ve koltuk örtüsü 159 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor - 2

ŞOK 12 MART ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

1600 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi 13.999 TL

V15 Dikey Şarjlı Süpürge 26.999 TL

10 Kg Çamaşır Makinesi 15.299 TL

11 Kg/ 6 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 39.499 TL

Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 23.499 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor - 3

4075 Tıraş Makinesi 299 TL

Saç-Sakal Tıraş Makinesi 199 TL

Elektrikli Süpürge 2.999 TL

2’si 1 Arada Elektrikli Süpürge 1.499 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor - 4

Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL

Ütü Masası 599 TL

Kurutmalık 299 TL

Çalar Pilli Temizlik Fırçası 299 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor - 5

360 Spin mop 249 TL

Turbo Temizlik Seti 1.199 TL

Hasır Sepeti Büyük Boy 199 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor - 6

Hasır Sepeti Orta Boy 179 TL

Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor - 7

Işık Geçirmez Fon Perde 279 TL

Klimalı Yastık 199 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor - 8
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