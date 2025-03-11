ŞOK Aktüel Kataloğu 12 Mart Çarşamba: Dyson saç kurutma makinesi ve elektrikli süpürge geliyor
ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. ŞOK markette bu hafta herkesin merakla beklediği saç kurutma makinesi 13.999 TL’den satışa sunulurken V15 Dikey Şarjlı Süpürge ise 26.999 TL’den raflarda olacak. ŞOK’ta bu hafta Çarşamba günü alternatif olarak 6 KG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 39.499 TL, Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 23.499 TL’den satışa sunulacak. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken ŞOK Kataloğunda ütü masası, tıraş makinesi, kurutmalık, mop çeşitleri, farklı boyutlarda hasır sepetleri yer aldı. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyatları…
ŞOK markette bu hafta temizlik ürünlerinden olan mop çeşitlerinde indirimli fiyatlar reyonlarda yer alacak. 360 derece dönebilen Mop 249 TL, Pedallı Mop 499 TL’den satışa sunulacak. Turbo Temizlik Seti ise 1.199 TL olurken 10 litre hacmi ve 60 dereceye kadar yıkanabilir paspas başlığı dikkat çekti. Hasır sepetleri boyutlarına göre 199 TL, 179 TL ve 159 TL fiyat seçenekleriyle müşterilere sunulacak. Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL, Erkek/Kadın burnu kapalı ternk 129 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak klimalı yastık 199 TL ve koltuk örtüsü 159 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK 12 Mart Aktüel Kataloğu