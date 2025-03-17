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ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart Çarşamba yayımlandı: Tost makinesi, tava çeşitleri, tencere, çaydanlık satışa çıkıyor

19 Mart Çarşamba günü ŞOK markette satışa sunulacak aktüel ürünler ve fiyat listesi belli oldu. Bayram alışverişine özel fiyatlar, zincir market müşterilerini bekleyecek. Yapışmaz plakalı tost makinesi 1.499 TL, çelik çay makinesi 999 TL, 2’li tava set 349 TL’den raflarda yer alacak. Toplam 3.3 litre kapasiteli çaydanlık 499 TL olurken ayaklı servis tabağı ise 299 TL’den reyonlarda olacak. Bayram çikolatası çeşitleri ise 59 TL ile 230 TL arasında satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünler, temel gıda malzemeleri kampanyalı olarak Çarşamba günü satışa çıkacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 19 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…

ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart Çarşamba yayımlandı: Tost makinesi, tava çeşitleri, tencere, çaydanlık satışa çıkıyor - 1

ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart yayınlandı. ŞOK markette bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, tencere, tava çeşitlerine, saklama kabından sos tavasına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Alternatif olarak müşterileri zeytinyağı, pirinç,  içecek çeşitleri, kahve gibi ürünler bekleyecek. Temizlik ürünlerinden 1960 ml Sıvı Deterjan 169 TL, 10 Kg Toz Deterjan 319 TL’den satışa sunulacak. Bayrama özel ise çikolata ve şekerleme çeşitlerinde kampanyalı ürünler müşterileri bekleyecek. 500 gram Gül Aromalı Lokum 75 TL, 360 Gram Fındıklı Sütlü Çikolata 149 TL, 458 Gram Sütlü Çikolata ise 269 TL olacak. 

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart Çarşamba yayımlandı: Tost makinesi, tava çeşitleri, tencere, çaydanlık satışa çıkıyor - 2

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 19 MART ÇARŞAMBA

Çubuk Blender 999,00 TL

Emaye Çaydanlık 449,00 TL

2'li Tava Set (20+26 cm) 349,00 TL

Derin Tencere 24 cm 449,00 TL

Karnıyarık Tencere (24 cm) 429,00 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart Çarşamba yayımlandı: Tost makinesi, tava çeşitleri, tencere, çaydanlık satışa çıkıyor - 3

Çelik Çay Makinesi 999,00 TL

Izgara & Tost Makinesi 1.499,00 TL

Çay Bardağı (125 cc, 6'lı) 129,00 TL

Servis Tepsisi 43.5x30.5x4 cm 69,95 TL

Beyazlar/Renkliler Sıvı Deterjan 1690 ml 169,00 TL

Jel Deterjan 2,310 L 129,00 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart Çarşamba yayımlandı: Tost makinesi, tava çeşitleri, tencere, çaydanlık satışa çıkıyor - 4

BAYRAM ÇİKOLATASI ÇEŞİTLERİ 

Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 360 g 149,00 TL

Chocodans Karamel Çikolata 125 g 59,90 TL

Bütün Fıstıklı 300g 290,00 TL

Krema Dolgulu Çikolata 200g 149,00 TL

Fındık Kremalı Çikolata 450 g 169,00 TL

Spesiyal Çikolata 265 g 169,00 TL

Bitter Madlen Çikolata 288 g 169,00 TL

Damak Sütlü Çikolata 151,2g 159,00 TL

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