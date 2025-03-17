ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart Çarşamba yayımlandı: Tost makinesi, tava çeşitleri, tencere, çaydanlık satışa çıkıyor
19 Mart Çarşamba günü ŞOK markette satışa sunulacak aktüel ürünler ve fiyat listesi belli oldu. Bayram alışverişine özel fiyatlar, zincir market müşterilerini bekleyecek. Yapışmaz plakalı tost makinesi 1.499 TL, çelik çay makinesi 999 TL, 2’li tava set 349 TL’den raflarda yer alacak. Toplam 3.3 litre kapasiteli çaydanlık 499 TL olurken ayaklı servis tabağı ise 299 TL’den reyonlarda olacak. Bayram çikolatası çeşitleri ise 59 TL ile 230 TL arasında satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünler, temel gıda malzemeleri kampanyalı olarak Çarşamba günü satışa çıkacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 19 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi…
ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart yayınlandı. ŞOK markette bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, tencere, tava çeşitlerine, saklama kabından sos tavasına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Alternatif olarak müşterileri zeytinyağı, pirinç, içecek çeşitleri, kahve gibi ürünler bekleyecek. Temizlik ürünlerinden 1960 ml Sıvı Deterjan 169 TL, 10 Kg Toz Deterjan 319 TL’den satışa sunulacak. Bayrama özel ise çikolata ve şekerleme çeşitlerinde kampanyalı ürünler müşterileri bekleyecek. 500 gram Gül Aromalı Lokum 75 TL, 360 Gram Fındıklı Sütlü Çikolata 149 TL, 458 Gram Sütlü Çikolata ise 269 TL olacak.