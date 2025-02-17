ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Şubat Çarşamba: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve valiz çeşitleri satışa çıkıyor

ŞOK markette bu hafta elektronik ev ürünlerinden, davlumbaza, mutfak ürünlerinden, temel gıdaya onlarca çeşit kampanyalı fiyat müşterileri bekleyecek. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğunda en dikkat çeken ürün ise Ramazan ayına özel olarak satışa sunulacak erzak paketi yer aldı. Erzak paketinde sıvı yağ, un, makarna çeşitleri, çay, şeker ve bakliyat ürünleri yer aldı. Haftanın satışa sunulan kampanyalı ürünleri arasında kabin boy, orta boy ve büyük boy valiz dikkat çekti. Tost makinesi 1.499 TL, Blender Seti 1.799 TL, Cam Su Isıtıcı ise 549 TL olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesi…