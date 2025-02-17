ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Şubat Çarşamba: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve valiz çeşitleri satışa çıkıyor
ŞOK markette haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. 19 Şubat Çarşamba günü mutfak malzemeleri, elektronik ev ürünleri, valiz çeşitleri, su ısıtıcı. mikser seti ve diğer onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Ramazan Bayramı erzak paketi de yeni yayınlanan katalogda yer alırken beyaz ankastre seti 6.999 TL, mikser seti 1.119 TL, kabin boy valiz ise 599 TL’den müşterileri bekleyecek. Ayrıca alternatif olarak tost makinesi, çay makinesi, çelik termos gibi ürünler raflarda yerini alacak. İşte, ŞOK 19 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi…
ŞOK markette bu hafta elektronik ev ürünlerinden, davlumbaza, mutfak ürünlerinden, temel gıdaya onlarca çeşit kampanyalı fiyat müşterileri bekleyecek. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğunda en dikkat çeken ürün ise Ramazan ayına özel olarak satışa sunulacak erzak paketi yer aldı. Erzak paketinde sıvı yağ, un, makarna çeşitleri, çay, şeker ve bakliyat ürünleri yer aldı. Haftanın satışa sunulan kampanyalı ürünleri arasında kabin boy, orta boy ve büyük boy valiz dikkat çekti. Tost makinesi 1.499 TL, Blender Seti 1.799 TL, Cam Su Isıtıcı ise 549 TL olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesi…