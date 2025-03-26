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ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv, bebek bezi ve temizlik ürünleri bugün satışa çıktı

ŞOK marketlerde bu hafta çarşamba gününden itibaren birbirinden uygun fiyata birçok üründe fırsat indirimleri başlıyor. Bebek mamasından bebek bezine, piknik severlere uygun masa ve sandalye fırsatları ŞOK market raflarında yerlerini alıyor. 26 Mart tarihlerinde ŞOK'ta; piknik masası, piknik sandalyesi, buzdolabı, Smart Led TV, temel gıda ve temizlik ürünlerinde indirim yaşanacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu 26 Mart-1 Nisan indirimleri.

ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv, bebek bezi ve temizlik ürünleri bugün satışa çıktı - 1

ŞOK marketlerde, 26 Mart-1 Nisan haftasında geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğu resmi internet sitesinden duyuruldu. ŞOK market aktüel indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK'ta bu hafta birçok üründe yeni fırsat indirimleri yer alıyor. İşte 26 Mart-1 Nisan ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri.

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv, bebek bezi ve temizlik ürünleri bugün satışa çıktı - 2

ŞOK 26 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 209 TL
Johnson's Bebek Sabunu Sütlü - 24 TL
Baby Turco Doğadan Bebek Bezi 2'li Fırsat Paketi - 249 TL
Pia Banyo Lifi - 12,90 TL
Duru Duş Jeli Lavanta Bahçesi/Deniz Esintisi - 51,90 TL
Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri - 111 TL
Peros Soft Yumuşatıcı Lavanta Bahçesi/ Beyaz Çiçekler - 109 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv, bebek bezi ve temizlik ürünleri bugün satışa çıktı - 3

Lio Salamura Siyah Zeytin 201-260 - 99 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir - 89 TL
Mis Tam Yağlı 3 Dilim İnek Peyniri - 129 TL
Mis Labne - 34,50 TL
Lezita Piliç Salam - 47 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı - 299 TL
Erpiliç Piliç Büfe Salam - 44 TL
Superfresh Elmalı Çıtır Rulo - 69 TL
Carte D’or Selection Dondurma Çeşitleri - 179 TL
Lipton Yellow Label Çay - 199 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv, bebek bezi ve temizlik ürünleri bugün satışa çıktı - 4

Elseve Güzelleştici Krem Kuru ve Sert Saçlar - 137,90 TL
Gliss Oil Elixir Sıvı Saç Kremi - 99 TL
Palette Saç Boyası Çeşitleri - 89,90 TL
Pia Çantalı Makyaj Fırça Seti - 189 TL
Lady Club Vücut Spreyi - 79,90 TL
Adam Erkek Edt Black/Victory - 105 TL
Arko Men Cool Tıraş Kremi - 39,50 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv, bebek bezi ve temizlik ürünleri bugün satışa çıktı - 5

Piknik Masası Beyaz/Siyah Mermer - 399 TL
Rattan Tabure Antrasit/Koyu Kahve - 119 TL
Hasır Tabure - 79,95 TL
Royal Kare Masa - 499 TL
Rattan Sehpa - 199 TL
Bambu Koltuk - 399 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv, bebek bezi ve temizlik ürünleri bugün satışa çıktı - 6

Nergiz Saksı - 79,95
Sümbül Balkon Saksı - 59,95 TL
Askılı Makrome - 49,95 TL
Kemer Balkon Saksı - 69,95 TL
Bahçe Hortumu - 299 TL
Merdiven - 749 TL
Sümbül Sulama Kabı - 39,95 TL

ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv, bebek bezi ve temizlik ürünleri bugün satışa çıktı - 7

Regal 65R75U01 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV - 23.599 TL
Regal 70R66QA11 4K Ultra HD 70" 178 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart QLED TV - 33.299 TL
Simfer Sr-2514 Çift Kapılı Buzdolabı - 10.599 TL
Hoover HF 3E53EOW-17 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.599 TL

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