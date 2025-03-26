ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv, bebek bezi ve temizlik ürünleri bugün satışa çıktı
ŞOK marketlerde bu hafta çarşamba gününden itibaren birbirinden uygun fiyata birçok üründe fırsat indirimleri başlıyor. Bebek mamasından bebek bezine, piknik severlere uygun masa ve sandalye fırsatları ŞOK market raflarında yerlerini alıyor. 26 Mart tarihlerinde ŞOK'ta; piknik masası, piknik sandalyesi, buzdolabı, Smart Led TV, temel gıda ve temizlik ürünlerinde indirim yaşanacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu 26 Mart-1 Nisan indirimleri.
ŞOK marketlerde, 26 Mart-1 Nisan haftasında geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğu resmi internet sitesinden duyuruldu. ŞOK market aktüel indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK'ta bu hafta birçok üründe yeni fırsat indirimleri yer alıyor. İşte 26 Mart-1 Nisan ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri.