ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart: ŞOK indirimli ürünlerde piknik masası, buzdolabı, smart led tv ve temizlik ürünleri yarın satışta

ŞOK marketlerde, 26 Mart-1 Nisan haftasında geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğu resmi internet sitesinden duyuruldu. ŞOK market aktüel indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK'ta bu hafta birçok üründe yeni fırsat indirimleri yer alıyor. İşte 26 Mart-1 Nisan ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri.