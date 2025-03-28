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ŞOK aktüel kataloğu 29 Mart - 1 Nisan: Şok marketlerde bu hafta Barbie bebekler, kutu oyunu, espresso makinesi, cep telefonları satışta

ŞOK market 29 Mart - 1 Nisan indirimli ürünler kataloğunda birbirinden güzel ürünler! Bu hafta çocukların sevdiği oyuncaklar ŞOK raflarında yerini alıyor. Diğer yandan teknolojik ürünler de uygun fiyata alıcısını bekleyecek. Bu hafta ŞOK marketlerde; Barbie bebekler 349-499 TL, oyuncak arabalar 59,95 TL-149 TL-349 TL, kahve makinesi 2.799 TL, Reeder marka cep telefonu 4.799 TL'ye satışta olacak. İşte, 29 Mart - 1 Nisan ŞOK kataloğu...

ŞOK aktüel kataloğu 29 Mart - 1 Nisan: Şok marketlerde bu hafta Barbie bebekler, kutu oyunu, espresso makinesi, cep telefonları satışta - 1

ŞOK aktüel kataloğunda çeşit çeşit ürünün yanı sıra geçen yılın mart ayı fiyatları ile 100 ürün satılacak. Uygun fiyata küçük ev aletleri almak isteyenler için bu hafta sonu ŞOK'ta 127 ekran Smart LED TV 9.799 TL, 109 ekran Smart LED TV ise 6.599 TL'den alıcıya sunuluyor. ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler indirimde?

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK aktüel kataloğu 29 Mart - 1 Nisan: Şok marketlerde bu hafta Barbie bebekler, kutu oyunu, espresso makinesi, cep telefonları satışta - 2

ŞOK 29 MART -1 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

Hot Wheels Beşli Arabalar Seti 349 TL,

Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 59,95 TL,

Barbie Doktor Bebek 499 TL,

Barbie Seyahatte Chelsea Bebek,

Aksesuarları 349 TL,

GoKidy Uzaktan Kumandalı Spor Araba 399 TL,

GoKidy Masal Şatosu 299 TL,

Dollyland Minkie Evcil Hayvan Bakım Seti 199 TL,

Tiny Thunder Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL,

GoKidy Karting Çarpışan Araba 75 TL,

Dollyland Minkie Moda Partisi 199 TL,

Blok Ev Eşyaları Serisi 119 TL,

Metal Römorklu Araçlar 119 TL,

Söktak İş Makineleri 100 TL,

GoKidy Bas Git Araç Okul Otobüsü 75 TL,

Sevimli Halka Oyunu 50 TL,

Duo Kutu Oyunu 75 TL,

Penguen Denge Oyunu 149 TL ,

Trick Stick Kutu Oyunu 149 TL,

Komik Surat Çıkartmalar Kitap Çeşitleri 39,95 TL

ŞOK aktüel kataloğu 29 Mart - 1 Nisan: Şok marketlerde bu hafta Barbie bebekler, kutu oyunu, espresso makinesi, cep telefonları satışta - 3

Y28 128 GB Telefon V2352 7.999 TL
Reeder P13 Telefon 4.799 TL
Tecno Spark 10 Pro Telefon 7.799 TL
Philips Filtre Kahve Makinesi 2.799 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 13.999 TL
Tecno Spark Go Teelfon 6.499 TL
Awox 4K Ultra HD 50" Smart LED TV 9.799 TL
Awox Full HD 43" Smart LED TV 6.599 TL

ŞOK aktüel kataloğu 29 Mart - 1 Nisan: Şok marketlerde bu hafta Barbie bebekler, kutu oyunu, espresso makinesi, cep telefonları satışta - 4
ŞOK aktüel kataloğu 29 Mart - 1 Nisan: Şok marketlerde bu hafta Barbie bebekler, kutu oyunu, espresso makinesi, cep telefonları satışta - 5
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