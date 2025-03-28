ŞOK aktüel kataloğu 29 Mart - 1 Nisan: Şok marketlerde bu hafta Barbie bebekler, kutu oyunu, espresso makinesi, cep telefonları satışta
ŞOK market 29 Mart - 1 Nisan indirimli ürünler kataloğunda birbirinden güzel ürünler! Bu hafta çocukların sevdiği oyuncaklar ŞOK raflarında yerini alıyor. Diğer yandan teknolojik ürünler de uygun fiyata alıcısını bekleyecek. Bu hafta ŞOK marketlerde; Barbie bebekler 349-499 TL, oyuncak arabalar 59,95 TL-149 TL-349 TL, kahve makinesi 2.799 TL, Reeder marka cep telefonu 4.799 TL'ye satışta olacak. İşte, 29 Mart - 1 Nisan ŞOK kataloğu...
ŞOK aktüel kataloğunda çeşit çeşit ürünün yanı sıra geçen yılın mart ayı fiyatları ile 100 ürün satılacak. Uygun fiyata küçük ev aletleri almak isteyenler için bu hafta sonu ŞOK'ta 127 ekran Smart LED TV 9.799 TL, 109 ekran Smart LED TV ise 6.599 TL'den alıcıya sunuluyor. ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler indirimde?