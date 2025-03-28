ŞOK aktüel kataloğu 29 Mart - 1 Nisan: Şok marketlerde bu hafta Barbie bebekler, kutu oyunu, espresso makinesi, cep telefonları satışta

ŞOK aktüel kataloğunda çeşit çeşit ürünün yanı sıra geçen yılın mart ayı fiyatları ile 100 ürün satılacak. Uygun fiyata küçük ev aletleri almak isteyenler için bu hafta sonu ŞOK'ta 127 ekran Smart LED TV 9.799 TL, 109 ekran Smart LED TV ise 6.599 TL'den alıcıya sunuluyor. ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler indirimde?