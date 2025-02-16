ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat 2025: Ramazan erzak paketi, elektronik ev ürünleri ve onlarca kampanyalı ürün
ŞOK 19 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi yayınlandı. Çarşamba günü elektronik ev ürünlerinden olan tost makinesi, çay makinesi, su ısıtıcı, mikser seti ve diğer birçok ürün raflarda yerini alacak. Ramazan ayına özel erzak paketi, ŞOK marketlerde müşterileri bekleyecek. Haftanın dikkat çeken ürünleri arasında Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL, Kanatlı Köşe Süzgeçi, 399 TL, Manuel Mutfak Robotu 899 TL ve İpli Doğrayıcı 159 TL’den raflarda olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Kataloğunda yer alan indirimli ürünler…
ŞOK markette bu hafta elektronik ev ürünlerinden, davlumbaza, mutfak ürünlerinden, temel gıdaya onlarca çeşit kampanyalı fiyat müşterileri bekleyecek. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğunda en dikkat çeken ürün ise Ramazan ayına özel olarak satışa sunulacak erzak paketi yer aldı. Erzak paketinde sıvı yağ, un, makarna çeşitleri, çay, şeker ve bakliyat ürünleri yer aldı. Haftanın satışa sunulan kampanyalı ürünleri arasında kabin boy, orta boy ve büyük boy valiz dikkat çekti. Tost makinesi 1.499 TL, Blender Seti 1.799 TL, Cam Su Isıtıcı ise 549 TL olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesi…