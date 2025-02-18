ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi
ŞOK’ta haftanın indirimli ürünler yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Reyonlarca elektronik mutfak ürünlerinden, ev ürünlerine erzak paketinden, temel gıdaya onlarca kampanyalı fiyat müşterleri bekleyecek. Ankastre seti, mikser seti, çay makinesi, tost makinesi gibi ürünlerin fiyatı dikkat çekti. El Blender Seti 1.499 TL, Cam Su Isıtıcı 549 TL, Kabin Boy Valiz 599 TL’den müşterileri bekleyecek. Alternatif olara fırın, çelik termos, ankastre set raflarda olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat 2025…
ŞOK markette bu hafta elektronik ev ürünlerinden, davlumbaza, mutfak ürünlerinden, temel gıdaya onlarca çeşit kampanyalı fiyat müşterileri bekleyecek. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğunda en dikkat çeken ürün ise Ramazan ayına özel olarak satışa sunulacak erzak paketi yer aldı. Erzak paketinde sıvı yağ, un, makarna çeşitleri, çay, şeker ve bakliyat ürünleri yer aldı. Haftanın satışa sunulan kampanyalı ürünleri arasında kabin boy, orta boy ve büyük boy valiz dikkat çekti. Tost makinesi 1.499 TL, Blender Seti 1.799 TL, Cam Su Isıtıcı ise 549 TL olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesi…