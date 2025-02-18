ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi

ŞOK’ta haftanın indirimli ürünler yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Reyonlarca elektronik mutfak ürünlerinden, ev ürünlerine erzak paketinden, temel gıdaya onlarca kampanyalı fiyat müşterleri bekleyecek. Ankastre seti, mikser seti, çay makinesi, tost makinesi gibi ürünlerin fiyatı dikkat çekti. El Blender Seti 1.499 TL, Cam Su Isıtıcı 549 TL, Kabin Boy Valiz 599 TL’den müşterileri bekleyecek. Alternatif olara fırın, çelik termos, ankastre set raflarda olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat 2025…

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi - 1

ŞOK markette bu hafta elektronik ev ürünlerinden, davlumbaza, mutfak ürünlerinden, temel gıdaya onlarca çeşit kampanyalı fiyat müşterileri bekleyecek. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğunda en dikkat çeken ürün ise Ramazan ayına özel olarak satışa sunulacak erzak paketi yer aldı. Erzak paketinde sıvı yağ, un, makarna çeşitleri, çay, şeker ve bakliyat ürünleri yer aldı. Haftanın satışa sunulan kampanyalı ürünleri arasında kabin boy, orta boy ve büyük boy valiz dikkat çekti. Tost makinesi 1.499 TL, Blender Seti 1.799 TL, Cam Su Isıtıcı ise 549 TL olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi - 2

ŞOK 19 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Beyaz Ankastre Seti 6.999 TL

Mikser Seti 1.199 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi - 3

Izgara - Tost Makinesi 1.499 TL

Çay Makinesi 1.299 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi - 4

El Blender Seti 1.499 TL

Cam Su Isıtıcı 549 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi - 5

Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Kabin Boy Valiz 599 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi - 6

Orta Boy Valiz 799 TL

Büyük Boy Valiz 899 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi - 7

Kapaklı Kase 3’lü 159 TL

2 Litre Çelik Termos 399 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi - 8

Katlanır Kesim Matı 89,95 TL

Manuel Mutfak Robotu 899 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 19 Şubat satışa çıkıyor: Mutfak ürünleri, elektronik ev malzemeleri ve Ramazan erzak paketi - 9


Ekose Masa Örtüsü 79,95 TL

Ramazan Erzak Paketi 425 TL

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