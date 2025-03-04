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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5 Mart: 12’li çay seti, kahve makinesi ve saç kurutma makinesi satışa çıkıyor

ŞOK 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu yarın satışa sunulacak. ŞOK market müşterileri ise Çarşamba günü raflarda yerini alacak ürünleri ŞOK kataloğundan takip ediyor. Bu hafta kahve makinesinden, seramik tabanlı ütüye, çay setinden, temel gıdaya farklı ürünler raflarda olacak. Ramazan ayına özel kahvaltılık ürünler, uygun fiyatlarla müşterileri bekleyecek. Kahve makinesi, seramik tabanlı ütü, saç kurutma makinesi ise kataloğun en dikkat çeken ürünlerinin başında geldi. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 5 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5 Mart: 12’li çay seti, kahve makinesi ve saç kurutma makinesi satışa çıkıyor - 1

ŞOK markette haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Zincir marketin raflarında 2’li Kahve Makinesi 2.499 TL, Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL, 12 Parça Çay Seti 599 TL, Kare Tepsi 249 TL, Tabaklık Köşe Rafı 249 TL, Seramik Tabanlı Ütü 849 TL, Kadın Cüzdan 119 TL, Kapaklı Çanta 199 TL, Erkek/Kadın Terlik 299 TL’den raflarda yerini alacak. Temizlik ürünlerinden olan 9 KG Deterjan 365 TL, Çok Amaçlı Genel Temizleyici 105 TL, 1 Kg Çay 175 TL, Makyaj Temizleme Ürünü 109 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu 5 Mart Çarşamba…

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5 Mart: 12’li çay seti, kahve makinesi ve saç kurutma makinesi satışa çıkıyor - 2

ŞOK 5 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

2’li Kahve Makinesi 2.499 TL

Türk Kahve Makinesi 1.099 TL

Saç Kurutma Makinesi 799 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5 Mart: 12’li çay seti, kahve makinesi ve saç kurutma makinesi satışa çıkıyor - 3

Seramik Tabanlı Ütü 849

2 Parça Çay Seti 599 TL

Ayaklı Sunumluk 79,95 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5 Mart: 12’li çay seti, kahve makinesi ve saç kurutma makinesi satışa çıkıyor - 4

Kare Tepsi 249 TL

Tabaklık Köşe Raf 249 TL

Hasır Peçetelik 169 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5 Mart: 12’li çay seti, kahve makinesi ve saç kurutma makinesi satışa çıkıyor - 5

Kadın Pijama Takımı 399 TL

Kadın Cüzdan Kumaş 119 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5 Mart: 12’li çay seti, kahve makinesi ve saç kurutma makinesi satışa çıkıyor - 6
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