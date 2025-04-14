ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor

ŞOK markette bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. En dikkat çeken ürünlerin başında bisiklet çeşitleri geldi. 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL olurken 20 Jant seçeneğiyle raflarda olacak bisiklet ise benzer şekilde 3.250 TL olacak. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kamp ve plaj ürünleri de raflarda yerini alacak. Plaj Havlusu 149 TL, Peştemal 89,95 TL, Plaj Çantası ise 199 TL olacak. Kamp sandalyeleri ise en düşük 289 TL en yüksek 699 TL arasında fiyatlarda reyonlarda müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu 16 Nisan Çarşamba…

ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor - 1

ŞOK 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. ŞOK’ta bu hafta kamp ürünlerinden, makyaj malzemelerine, temizlik ürünlerinden, küçük mutfak ürünlerine onlarca farklı çeşitte kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Büyük Boy Valiz 799 TL, Orta Boy Valiz 699 TL, XL Kamp Sandalyesi 699 TL, Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL olacak. Kişisel bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri indirime girerken Lipgloss 79 TL, BB Cream 109 TL, Lip&Cheek 109 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak Pompalı Termos 299 TL, Katlanır Piknik Seti 399 TL, Piknik Sepeti 299 TL, 3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK ŞOK Aktüel Kataloğu ve fiyatları…

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor - 2

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA

16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL (2 yıl garantili)

20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

Voleybol, Futbol, Basketbol Topu 179 TL

ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor - 3

Plaj Havlusu 149 TL

Peştemal 139 TL

Plaj Çantası 199 TL

ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor - 4

Büyük Boy Valiz 799 TL

Orta Boy Valiz 699 TL

Kabin Boy Valiz 599 TL

ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor - 5

Şarjlı Led El Feneri 399 TL

Speaker Hoparlör 499 TL

Pompalı Termos 299 TL

Beslenme 3 Katlı Kutu 149 TL

ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor - 6

3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL

2 Katlı Piknik Seti 279 TL

Kamp Taburesi 99 TL

XL Kamp Sandalyesi 699 TL

ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor - 7

Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

Lipgloss 79 TL

16’lı Kağıt Havlu 169 TL

40’li Tuvalet Kağıdı 245 TL

ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor - 8

Çantalı File Plaj Çantası 199 TL

Kullan At Piknik Örtüsü 50 TL

Kek Börek Borcam Taşıma Kabı 100 TL

Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL

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