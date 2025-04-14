ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor
ŞOK markette bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. En dikkat çeken ürünlerin başında bisiklet çeşitleri geldi. 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL olurken 20 Jant seçeneğiyle raflarda olacak bisiklet ise benzer şekilde 3.250 TL olacak. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kamp ve plaj ürünleri de raflarda yerini alacak. Plaj Havlusu 149 TL, Peştemal 89,95 TL, Plaj Çantası ise 199 TL olacak. Kamp sandalyeleri ise en düşük 289 TL en yüksek 699 TL arasında fiyatlarda reyonlarda müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Kataloğu 16 Nisan Çarşamba…
ŞOK 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. ŞOK’ta bu hafta kamp ürünlerinden, makyaj malzemelerine, temizlik ürünlerinden, küçük mutfak ürünlerine onlarca farklı çeşitte kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Büyük Boy Valiz 799 TL, Orta Boy Valiz 699 TL, XL Kamp Sandalyesi 699 TL, Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL olacak. Kişisel bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri indirime girerken Lipgloss 79 TL, BB Cream 109 TL, Lip&Cheek 109 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak Pompalı Termos 299 TL, Katlanır Piknik Seti 399 TL, Piknik Sepeti 299 TL, 3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK ŞOK Aktüel Kataloğu ve fiyatları…