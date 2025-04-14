ŞOK market 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Kamp ürünleri, valiz çeşitleri ve bisiklet geliyor

ŞOK 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. ŞOK’ta bu hafta kamp ürünlerinden, makyaj malzemelerine, temizlik ürünlerinden, küçük mutfak ürünlerine onlarca farklı çeşitte kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Büyük Boy Valiz 799 TL, Orta Boy Valiz 699 TL, XL Kamp Sandalyesi 699 TL, Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL olacak. Kişisel bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri indirime girerken Lipgloss 79 TL, BB Cream 109 TL, Lip&Cheek 109 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak Pompalı Termos 299 TL, Katlanır Piknik Seti 399 TL, Piknik Sepeti 299 TL, 3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL’den satışa sunulacak. İşte, ŞOK ŞOK Aktüel Kataloğu ve fiyatları…