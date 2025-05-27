ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor

ŞOK 28 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayınlandı. ŞOK’ta bu hafta en dikkat çeken ürünlerin başında klima çeşitleri geldi. Klimalar 25.499 TL ile 42.999 TL arasında satışa sunulacak. Buharlı Temizlik Makinesi 4.290 TL, 3 Kişilik Çadır 749 TL, Kamp Matı 219 TL, Olta Seti 649 TL, Plaj Havlusu 139 TL, Plaj Çantası ise 229 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak Piknik Masası 399 TL, Kamp Sandalyesi ise 329 TL’den raflarda olacak. 30 Litre kapasiteli Termos 999 TL, Orta Boy Valiz ise 749 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 28 Mayıs aktüel kataloğu…

ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 1

ŞOK’ta yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Kamp ürünlerinden, klimaya, valiz çeşitlerinden giyim ve yazlık ürünlere çeşit çeşit malzeme raflarda olacak. ŞOK indirimlerini kaçırmak istemeyenler ise yayımlanan kataloğa gözatıyor. ŞOK’ta kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, temel gıda malzemeleriyle birlikte kahvaltılık ürünlerdeki indirim fırsatı dikkat çekti. Büyük Boy Valiz 869 TL, Kabin Boy Valiz 649 TL, Dokunmatik Masa Lambası 249 TL, Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 7.990 TL’den satışta olacak. İşte, ŞOK Aktüel kataloğu 28 Mayıs Çarşamba…

EKONOMİ HABERLERİ

ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 2

ŞOK 28 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Buharlı Temizlik Makinesi 4,290 TL

Dokunmatik Masa Lambası 249 TL

Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 7.990 TL

3 Kişilik Çadır 749 TL

ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 3

Kamp Matı 219 TL

Olta Seti 649 TL

Plaj Havlusu 139 TL

Pamuklu Peştemal 159 TL

ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 4

Fileli Termos Plaj Çantası 229 TL

Kumaş Plaj Çantası 199 TL

Kadın Terlik 119 TL

Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL

ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 5

Kamp Testeresi 249 TL

1.500 ML Termos 1290 TL

Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set 399 TL

Lüks Mangal 399 TL

ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 6

Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

Piknik Masası 339 TL

Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

30 Litre Termos 990 TL

ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 7

3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL

Seyahat Yastığı 299 TL

Orta Boy Valiz 749 TL

Büyük Boy Valiz 869 TL

ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 8


Kabin Boy Valiz 679 TL

24000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 42.999 TL

12000 BTU Duvar Tipi Klima 24.599 TL

ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 9
ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor - 10
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