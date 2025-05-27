ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor

ŞOK’ta yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Kamp ürünlerinden, klimaya, valiz çeşitlerinden giyim ve yazlık ürünlere çeşit çeşit malzeme raflarda olacak. ŞOK indirimlerini kaçırmak istemeyenler ise yayımlanan kataloğa gözatıyor. ŞOK’ta kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, temel gıda malzemeleriyle birlikte kahvaltılık ürünlerdeki indirim fırsatı dikkat çekti. Büyük Boy Valiz 869 TL, Kabin Boy Valiz 649 TL, Dokunmatik Masa Lambası 249 TL, Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 7.990 TL’den satışta olacak. İşte, ŞOK Aktüel kataloğu 28 Mayıs Çarşamba…