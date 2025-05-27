ŞOK market aktüel kataloğu 28 Mayıs çarşamba: Temizlik makinesi, masa, sandalye, mangal ve klima çeşitler geliyor
ŞOK 28 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayınlandı. ŞOK’ta bu hafta en dikkat çeken ürünlerin başında klima çeşitleri geldi. Klimalar 25.499 TL ile 42.999 TL arasında satışa sunulacak. Buharlı Temizlik Makinesi 4.290 TL, 3 Kişilik Çadır 749 TL, Kamp Matı 219 TL, Olta Seti 649 TL, Plaj Havlusu 139 TL, Plaj Çantası ise 229 TL’den raflarda olacak. Alternatif olarak Piknik Masası 399 TL, Kamp Sandalyesi ise 329 TL’den raflarda olacak. 30 Litre kapasiteli Termos 999 TL, Orta Boy Valiz ise 749 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 28 Mayıs aktüel kataloğu…
ŞOK’ta yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Kamp ürünlerinden, klimaya, valiz çeşitlerinden giyim ve yazlık ürünlere çeşit çeşit malzeme raflarda olacak. ŞOK indirimlerini kaçırmak istemeyenler ise yayımlanan kataloğa gözatıyor. ŞOK’ta kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, temel gıda malzemeleriyle birlikte kahvaltılık ürünlerdeki indirim fırsatı dikkat çekti. Büyük Boy Valiz 869 TL, Kabin Boy Valiz 649 TL, Dokunmatik Masa Lambası 249 TL, Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 7.990 TL’den satışta olacak. İşte, ŞOK Aktüel kataloğu 28 Mayıs Çarşamba…