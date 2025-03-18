ŞOK markete tost makinesi, blender ve çaydanlık geliyor: ŞOK 19 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart yayınlandı. ŞOK markette bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, tencere, tava çeşitlerine, saklama kabından sos tavasına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Alternatif olarak müşterileri zeytinyağı, pirinç, içecek çeşitleri, kahve gibi ürünler bekleyecek. Temizlik ürünlerinden 1960 ml Sıvı Deterjan 169 TL, 10 Kg Toz Deterjan 319 TL’den satışa sunulacak. Bayrama özel ise çikolata ve şekerleme çeşitlerinde kampanyalı ürünler müşterileri bekleyecek. 500 gram Gül Aromalı Lokum 75 TL, 360 Gram Fındıklı Sütlü Çikolata 149 TL, 458 Gram Sütlü Çikolata ise 269 TL olacak.