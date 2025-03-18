ŞOK markete tost makinesi, blender ve çaydanlık geliyor: ŞOK 19 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 19 Mart Aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Çarşamba günü raflarda temizlik ürünlerinden temel gıdaya, elektronik mutfak ürünlerinden tencereye onlarca farklı ürün satışa sunulacak. Yarın reyonlarda yerini alacak ürünler arasında Çubuk Blender 999,00 TL, Emaye Çaydanlık 449,00 TL, 2'li Tava Set (20+26 cm) 349,00 TL, Derin Tencere 24 cm 449,00 TL, Karnıyarık Tencere (24 cm) 429,00 TL, Çelik Çay Makinesi 999,00 TL, Çay Bardağı (125 cc, 6'lı) 129,00 TL olacak. ŞOK markette Ramazan Bayramı’na özel şekerlemeler ve çikolata çeşitleri ise indirimli olarak satışa sunulacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK aktüel kataloğu ve fiyatları
ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart yayınlandı. ŞOK markette bu hafta elektronik mutfak ürünlerinden, tencere, tava çeşitlerine, saklama kabından sos tavasına onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Alternatif olarak müşterileri zeytinyağı, pirinç, içecek çeşitleri, kahve gibi ürünler bekleyecek. Temizlik ürünlerinden 1960 ml Sıvı Deterjan 169 TL, 10 Kg Toz Deterjan 319 TL’den satışa sunulacak. Bayrama özel ise çikolata ve şekerleme çeşitlerinde kampanyalı ürünler müşterileri bekleyecek. 500 gram Gül Aromalı Lokum 75 TL, 360 Gram Fındıklı Sütlü Çikolata 149 TL, 458 Gram Sütlü Çikolata ise 269 TL olacak.