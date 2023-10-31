ŞOK marketten bu haftaya özel yeni indirimli ürünler (1-7 Kasım ŞOK güncel indirimli aktüel ürünler kataloğu)
ŞOK market, 1-7 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 1-7 Kasım haftasında ŞOK market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve fırsat indirimleriyle ucuz yollu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu sorguluyor. İşte ŞOK markette bu haftanın aktüel ürünler kataloğu.
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