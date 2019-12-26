SON DAKİKA: 2020 AGİ kaç lira olacak? (Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.



Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.