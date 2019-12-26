SON DAKİKA: 2020 AGİ kaç lira olacak? (Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?)

Son dakika haberi: 2020 yılı için asgari ücret net bugün açıklanacak.
Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.
2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli olacak.
Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.
Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.