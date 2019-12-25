Son dakika: 2020 Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da şunları söylemişti: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. 17 yıldır çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Geçen yıl yüzde 26 oranında ciddi artış sağlamıştık. Asgari ücret 2002'den beri nominal olarak 10 kat arttı. Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum."