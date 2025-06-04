Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum
Altın fiyatları haftanın ortasında artışa geçti. Yatırımcılar altının seyrini takip ederken gram altın 4 Haziran Çarşamba günü 4.227 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Gramın önceki kapanışı ise 4.221 TL idi. Çeyrek altın ise 6.918 TL kapanışın ardından 6.924 TL satış fiyatıyla başladı. İşte, canlı altın fiyatları...
Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcısı hem de piyasaların yakın takibinde. Hareketli bir dönem geçiren altının gramı 4.227 TL satışla günün açılışını yaptı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarında anlık değişimler için işte canlı altın kuru...