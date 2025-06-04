Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum

Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcısı hem de piyasaların yakın takibinde. Hareketli bir dönem geçiren altının gramı 4.227 TL satışla günün açılışını yaptı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarında anlık değişimler için işte canlı altın kuru...