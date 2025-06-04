Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatları haftanın ortasında artışa geçti. Yatırımcılar altının seyrini takip ederken gram altın 4 Haziran Çarşamba günü 4.227 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Gramın önceki kapanışı ise 4.221 TL idi. Çeyrek altın ise 6.918 TL kapanışın ardından 6.924 TL satış fiyatıyla başladı. İşte, canlı altın fiyatları...

Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum - 1

Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcısı hem de piyasaların yakın takibinde. Hareketli bir dönem geçiren altının gramı 4.227 TL satışla günün açılışını yaptı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarında anlık değişimler için işte canlı altın kuru...

EKONOMİ HABERLERİ

Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum - 2

ALTIN NE KADAR OLDU (4 HAZİRAN)?

Gram altın alış fiyatı: 4.227 TL - satış fiyatı: 4.227 TL - önceki kapanış: 4.221 TL

Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.845 TL - satış fiyatı: 6.919 TL - önceki kapanış: 6.918 TL

Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum - 4

Yarım altın alış fiyatı: 13.690 TL - satış fiyatı: 13.837 TL - önceki kapanış: 13.837 TL

Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum - 5

Tam altın alış fiyatı: 26.813 TL - satış fiyatı: 27.335 TL - önceki kapanış: 27.378 TL

Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum - 6

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.296 TL - satış fiyatı: 27.547 TL - önceki kapanış: 27.547 TL

Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum - 7


Ata altın alış fiyatı: 27.650 TL - satış fiyatı: 28.341 TL - önceki kapanış: 28.385 TL

Son dakika altın fiyatı! 4 Haziran altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum - 8

Reşat altın alış fiyatı: 27.319 TL - satış fiyatı: 27.570 TL - önceki kapanış: 27.547 TL

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