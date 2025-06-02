Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru

Son dakika altın fiyatları piyasalar kadar yatırımcıların, düğün hazırlığındaki ailelerin de gündemini meşgul eden konulardan. İnişli çıkışlı seyrine bir süre ara veren altın, geçtiğimiz haftayı dşüşle tamamladı. Peki, bugün altın fiyatları ne oldu?