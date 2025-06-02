Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru

Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde öne çıkıyor. Yatırımcılar ve piyasaların yakın takipte olduğu altın kurunda bugün gram altın alış fiyatı 4.181 TL ile açılış yaptı. Çeyrek altın ise 6.794 TL açılış fiyatı ile açılışını gerçekleştirdi. Yarım altın bugün13.589 TL alış fiyatı ile güne başladı. İşte, 2 Haziran son dakika canlı altın fiyatları...

Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru - 1

Son dakika altın fiyatları piyasalar kadar yatırımcıların, düğün hazırlığındaki ailelerin de gündemini meşgul eden konulardan. İnişli çıkışlı seyrine bir süre ara veren altın, geçtiğimiz haftayı dşüşle tamamladı. Peki, bugün altın fiyatları ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru - 2

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.184 TL - satış fiyatı: 4.184 TL - önceki kapanış: 4.148 TL

Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.797 TL - satış fiyatı: 6.886 TL - önceki kapanış: 6.853 TL

Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru - 4

Yarım altın alış fiyatı: 13.593 TL - satış fiyatı: 13.772 TL - önceki kapanış: 13.706 TL

Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru - 5

Tam altın alış fiyatı: 26.494 TL - satış fiyatı: 27.011 TL - önceki kapanış: 27.100 TL

Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru - 6

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.103 TL - satış fiyatı: 27.419 TL - önceki kapanış: 27.286 TL

Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru - 7

Ata altın alış fiyatı: 27.322 TL - satış fiyatı: 28.005 TL - önceki kapanış: 28.098 TL

Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru - 8

Reşat altın alış fiyatı: 27.132 TL - satış fiyatı: 27.447 TL - önceki kapanış: 27.286 TL

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