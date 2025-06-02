Son dakika altın fiyatları 2 Haziran: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı altın kuru
Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde öne çıkıyor. Yatırımcılar ve piyasaların yakın takipte olduğu altın kurunda bugün gram altın alış fiyatı 4.181 TL ile açılış yaptı. Çeyrek altın ise 6.794 TL açılış fiyatı ile açılışını gerçekleştirdi. Yarım altın bugün13.589 TL alış fiyatı ile güne başladı. İşte, 2 Haziran son dakika canlı altın fiyatları...
Son dakika altın fiyatları piyasalar kadar yatırımcıların, düğün hazırlığındaki ailelerin de gündemini meşgul eden konulardan. İnişli çıkışlı seyrine bir süre ara veren altın, geçtiğimiz haftayı dşüşle tamamladı. Peki, bugün altın fiyatları ne oldu?