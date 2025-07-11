Son dakika altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu?

Altın yükseliyor mu? Altın fiyatlarındaki anlık değişimler devam ederken yatırımcı da altının alış ve satış fiyatını sorgulamaya devam ediyor. Gram altın 11 Temmuz Cuma gününe 4.303 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 7.009 TL ile günün açılışını yaptı. 11 Temmuz bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü?

Son dakika altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? - 1

Altında son durum takip ediliyor. Piyasaları yakından ilgilendiren altın, haftanın son gününe yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumguriyet altını gibi tüm kalemlerin alış ve satış fiyatı anlık olarak sorgulanıyor. İşte, güncel altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Son dakika altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? - 2

ALTIN NE KADAR? (11 TEMMUZ)

Gram altın

Alış fiyatı: 4.303
Satış fiyatı: 4.304
Önceki kapanış: 4.283

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.011
Satış fiyatı: 7.071
Önceki kapanış: 7.041

Son dakika altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.020
Satış fiyatı: 14.142
Önceki kapanış: 14.081

Tam altın

Alış fiyatı: 27.332
Satış fiyatı: 27.884
Önceki kapanış: 27.826

Son dakika altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? - 4

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 27.955
Satış fiyatı: 28.156
Önceki kapanış: 28.033

Son dakika altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? - 5

Ata altın

Alış fiyatı: 28.186
Satış fiyatı: 28.911
Önceki kapanış: 28.850

Reşat altın

Alış fiyatı: 27.987
Satış fiyatı: 28.187
Önceki kapanış: 28.033

SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI

Son dakika altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? - 6
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