Son dakika altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu?
Altın yükseliyor mu? Altın fiyatlarındaki anlık değişimler devam ederken yatırımcı da altının alış ve satış fiyatını sorgulamaya devam ediyor. Gram altın 11 Temmuz Cuma gününe 4.303 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 7.009 TL ile günün açılışını yaptı. 11 Temmuz bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü?
Altında son durum takip ediliyor. Piyasaları yakından ilgilendiren altın, haftanın son gününe yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumguriyet altını gibi tüm kalemlerin alış ve satış fiyatı anlık olarak sorgulanıyor. İşte, güncel altın fiyatları...