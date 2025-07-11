Son dakika altın ne kadar? 11 Temmuz altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu?

Altında son durum takip ediliyor. Piyasaları yakından ilgilendiren altın, haftanın son gününe yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumguriyet altını gibi tüm kalemlerin alış ve satış fiyatı anlık olarak sorgulanıyor. İşte, güncel altın fiyatları...