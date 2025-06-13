Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira?
Altın fiyatlarında son durum piyasaları ve yatırımcısını yakından ilgilendiriyor. Küresel gelişmeler altında dalgalanmalara neden oluyor. Gram altın önceki kapanışını 4.284 TL'den yaparken 13 Haziran günü 4.346 TL alış fiyatı ile güne başladı. Altın canlı fiyatları ve alış- satış fiyatı gibi konular yatırımcıların gündeminde. İşte, altın fiyatlarında son durum...
Altında fiyat değişimi anlık olarak takip ediliyor. Gram altın 4.346 TL ile güne başlarken çeyrek altın ise 7.088 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Ata altın da günün açılışı ise 28.340 TLalış fiyatıyla oldu. 13 Haziran canlı altın fiyatı...