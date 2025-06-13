Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira?

Altın fiyatlarında son durum piyasaları ve yatırımcısını yakından ilgilendiriyor. Küresel gelişmeler altında dalgalanmalara neden oluyor. Gram altın önceki kapanışını 4.284 TL'den yaparken 13 Haziran günü 4.346 TL alış fiyatı ile güne başladı. Altın canlı fiyatları ve alış- satış fiyatı gibi konular yatırımcıların gündeminde. İşte, altın fiyatlarında son durum...

Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira? - 1

Altında fiyat değişimi anlık olarak takip ediliyor. Gram altın 4.346 TL ile güne başlarken çeyrek altın ise 7.088 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Ata altın da günün açılışı ise 28.340 TLalış fiyatıyla oldu. 13 Haziran canlı altın fiyatı...

EKONOMİ HABERLERİ

Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira? - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.346 - satış fiyatı: 4.346 TL - Önceki kapanış: 4.284

Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira? - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 7.087 - satış fiyatı: 7.144 TL - Önceki kapanış: 7.045

Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira? - 4

Ons altın alış fiyatı: 3.425 - satış fiyatı: 3.425 TL - Önceki kapanış: 3.386

Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira? - 5

Yarım altın alış fiyatı: 14.180 - satış fiyatı: 14.293 TL - Önceki kapanış: 14.091

Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira? - 6

Tam altın alış fiyatı: 27.481 - satış fiyatı: 28.024 TL - Önceki kapanış: 27.564

Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira? - 7

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 28.264 - satış fiyatı: 28.448 TL - Önceki kapanış: 28.052

Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira? - 8

Ata altın alış fiyatı: 28.340 - satış fiyatı: 29.055 TL - Önceki kapanış: 28.579

Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira? - 9

Reşat altın alış fiyatı: 28.301 - satış fiyatı: 28.484 TL - Önceki kapanış: 28.052

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