Son dakika gram altın fiyatı / Altın bugün ne kadar? 13 Haziran canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ons altın kaç lira?

Altında fiyat değişimi anlık olarak takip ediliyor. Gram altın 4.346 TL ile güne başlarken çeyrek altın ise 7.088 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Ata altın da günün açılışı ise 28.340 TLalış fiyatıyla oldu. 13 Haziran canlı altın fiyatı...