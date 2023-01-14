Sözleşmeliye kadroda son durum: Meclisten geçti mi, kimleri kapsıyor?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeliye kadro teklifinin meclise sunulması ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ayrıntıları açıkladı.
Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanların, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçeceklerini bildiren Elitaş, bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edeceklerini söyledi.
Elitaş, 458 bin 615 sözleşmeli personelin; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacaklarını ve kadroya geçişlerinin tamamen talebe bağlı olacağını dile getirdi.
Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin haklarının, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacağını belirten Elitaş, "4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınıyor." dedi.
Elitaş, kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin, yalnızca mahalli idareler arasındaki naklinin yapılabileceğini kaydederek, diğer sözleşmeli personelin ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşacağını ifade etti.
İstihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesini 3+1 modeline göre yeniden düzenleyeceklerini anlatan Elitaş, şöyle konuştu:
"Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Böylece hem sözleşmeli personelin artık kadro problemi olmayacak hem de kamu hizmetleri aksamadan daha sağlıklı şekilde işleyecek.
3+1 modelini mahalli idareler için de düzenliyoruz. Burada görev yapan sözleşmeli personel de artık 3 yılın sonunda kadroya geçeceğinden mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamını, memurlar gibi düzenleyerek bu personel için de KPSS zorunluluğunu getiriyoruz. Ayrıca sözleşmeli personel ile memurlarda uygulandığı gibi disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler getirerek statüler arasında uyum sağlamış oluyoruz. Belediyelerde yapılan personel sözleşmelerinde 3 yıldan sonra kadroya geçme imkanı yoktu. Şimdi diğer kamu personellerinde olduğu gibi bütün belediyelerde yapılan sözleşmeleri de 3+1 sistemine dahil etmiş oluyoruz. Bu da yeni bir model oluyor."
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli çalışan kamu personelinin, 1 ay içinde müracaat ettikleri takdirde atamalarının gerçekleştirileceğini kaydetti.
Elitaş, teklifin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine alınmasının planlandığını, komisyondan geçtikten sonra aynı hafta içinde yasalaştırmayı planladıklarını açıkladı.