Sözleşmeliye kadroda son durum: Meclisten geçti mi, kimleri kapsıyor?

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İstihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesini 3+1 modeline göre yeniden düzenleyeceklerini anlatan Elitaş, şöyle konuştu:



"Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Böylece hem sözleşmeli personelin artık kadro problemi olmayacak hem de kamu hizmetleri aksamadan daha sağlıklı şekilde işleyecek.



3+1 modelini mahalli idareler için de düzenliyoruz. Burada görev yapan sözleşmeli personel de artık 3 yılın sonunda kadroya geçeceğinden mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamını, memurlar gibi düzenleyerek bu personel için de KPSS zorunluluğunu getiriyoruz. Ayrıca sözleşmeli personel ile memurlarda uygulandığı gibi disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler getirerek statüler arasında uyum sağlamış oluyoruz. Belediyelerde yapılan personel sözleşmelerinde 3 yıldan sonra kadroya geçme imkanı yoktu. Şimdi diğer kamu personellerinde olduğu gibi bütün belediyelerde yapılan sözleşmeleri de 3+1 sistemine dahil etmiş oluyoruz. Bu da yeni bir model oluyor."