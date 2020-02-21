CNR Avrasya Boat Show kapılarını açtı

Anadolu Ajansı 21.02.2020 - 18:03
Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, dünya ticaretinin yüzde 85'inin deniz taşımacılığı ile sağlandığını ifade ederek, deniz turizminin payının çok kıymetli olduğunu söyledi.
Demircan, fuarın ticaret, dinlence, eğlence ve kültür turizmlerine açılan pencereleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de gemi ve yat sektörünün geleceğinin çok parlak olduğunu, lüks segmentte ihracat yapan bir sektör olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Türkiye'nin 2019 ortalama ihracat büyümesinin yüzde 2,2 iken, yüzde 11 artış yakalamış olan sektörün 101 ülkeye ihracat gerçekleştirerek Türk bayrağını 7 kıtada dalgalandırmayı başardığını kaydeden Gülle, şöyle devam etti:
Verilen bilgiye göre, 85 bin metrekarelik alanda 250'nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapan CNR Avrasya Boat Show'da, aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerin de yer aldığı 10 bini aşkın markanın 3 bin 500'den fazla deniz aracı sergileniyor.
Ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de görücüye çıkacağı fuarda, deniz tutkunları hayallerine 1000 lira ila 102 milyon lira arasında değişen araç fiyatlarıyla kavuşabilecek.