SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi zam hesaplaması
Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere her yıl bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bakan Işıkhan’ın çalışma yapacaklarını duyurmasının ardından emekli bayram ikramiyesi hesaplamaları yapıldı. 21 Şubat’ta düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda emekli bayram ikramiyesi zammı masaya yatırılacak. Bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında artış gösterirken 3.000 lira olmuştu. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşından yararlananlar ve diğer hak sahipleri ikramiye alabilecek. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, son dakika emekli bayram ikramiyesi gelişmeleri…
Ramazan Bayramı yaklaşırken gözler emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. 2018 yılından itibaren emeklilere bayram öncesinde ikramiye ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ödemelerini maaş aldıkları bankalar aracılığıyla alıyor. Yeni yıl ile bilrlikte aile destek ödemeleri, engelli maaşı, yaşlılık aylığı ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Emekliler ise emekli bayram ikramiyesindeki artışa odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma yapılacağına işaret ederken toplantı tarihi belli oldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 yüzde kaç zamlanacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması…