SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması 2025: Enflasyon tahminine göre emekli maaşları ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur aylığı alan milyonlarca emekli Temmuz zammına odaklandı. Temmuz ayında emekli maaşının yanı sıra memur maaşları, dul ve yetim aylığı, yaşlılık maaşı ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidilecek. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon yüzde 15.09 olurken Haziran ayı enflasyonu beklenmeye başlandı. Enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-kur zamlı maaş hesaplaması yapıldı. En düşük memur maaşı, Ocak ayında yapılan artışla birlikte 14 bin 469 lira olarak ödeniyordu. Peki Yeni emekli maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, Emekli maaş zammı hesaplaması…
Emekli maaş zammı için gözler Temmuz ayında yapılacak artışa çevrildi. Emekli maaşlarında zam oranı belirlenirken enflasyon belirleyici oluyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre artıştan yararlanıyor. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. 5 aylık farka göre emekliler şimdiden yüzde 15.09 zammı hak etmiş oldu. Enflasyonun eksi olması durumunda ise zam oranı değişebilecek. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,61’e geriledi. Peki Emekli maaş zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, yapılan hesaplama…