SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması 2025: Enflasyon tahminine göre emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur aylığı alan milyonlarca emekli Temmuz zammına odaklandı. Temmuz ayında emekli maaşının yanı sıra memur maaşları, dul ve yetim aylığı, yaşlılık maaşı ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidilecek. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon yüzde 15.09 olurken Haziran ayı enflasyonu beklenmeye başlandı. Enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-kur zamlı maaş hesaplaması yapıldı. En düşük memur maaşı, Ocak ayında yapılan artışla birlikte 14 bin 469 lira olarak ödeniyordu. Peki Yeni emekli maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, Emekli maaş zammı hesaplaması…

SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması 2025: Enflasyon tahminine göre emekli maaşları ne kadar olacak? - 1

Emekli maaş zammı için gözler Temmuz ayında yapılacak artışa çevrildi. Emekli maaşlarında zam oranı  belirlenirken enflasyon belirleyici oluyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre artıştan yararlanıyor. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. 5 aylık farka göre emekliler şimdiden yüzde 15.09 zammı hak etmiş oldu. Enflasyonun eksi olması durumunda ise zam oranı değişebilecek. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,61’e geriledi. Peki Emekli maaş zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, yapılan hesaplama…

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SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması 2025: Enflasyon tahminine göre emekli maaşları ne kadar olacak? - 2

SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart ayında 2,46 olurken Nisan’da yüzde 3 ve Mayıs ayında 1,53 artış gösterdi. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. 

SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması 2025: Enflasyon tahminine göre emekli maaşları ne kadar olacak? - 3

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Beklentiye göre emekli maaş zammı oranı yüzde 16,7 olarak hesaplandı.

SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması 2025: Enflasyon tahminine göre emekli maaşları ne kadar olacak? - 4

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak ödenirken % 16,7 zamlanması durumunda 2 bin 416 lira artacak ve 16 bin 885 liraya yükselecek.

Ortalama 16 bin lira alan emeklinin aylığı ise 2 bin 672 lira artacak ve 18 bin 672 lira olacak.

SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması 2025: Enflasyon tahminine göre emekli maaşları ne kadar olacak? - 5

Emekli maaşı 17 bin lira olan emeklinin ise maaşı ise 2.839 lira yükselecek ve 19 bin 839 liraya ulaşacak.

18 bin lira alan SSK veya Bağ-kur emeklisinin maaşı ise yüzde 16,7 zamlanması durumunda 3 bin 6 lira yükselecek ve 21 bin 6 lira olacak.

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