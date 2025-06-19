SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması 2025: Enflasyon tahminine göre emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için gözler Temmuz ayında yapılacak artışa çevrildi. Emekli maaşlarında zam oranı belirlenirken enflasyon belirleyici oluyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre artıştan yararlanıyor. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. 5 aylık farka göre emekliler şimdiden yüzde 15.09 zammı hak etmiş oldu. Enflasyonun eksi olması durumunda ise zam oranı değişebilecek. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,61’e geriledi. Peki Emekli maaş zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, yapılan hesaplama…