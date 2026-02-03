Şubat ayı kira artış oranı 2026: Kira artış oranı ne kadar oldu? 2026 şubat ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
03.02.2026 10:26
Aydın Kayar
Şubat ayı kira artış oranı, ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE verileri açıklandı. Kira kontrat süresi şubat ayında dolan ve kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Kira artış oranı ne kadar oldu? 2026 şubat ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verileri sonrasında şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Ev ve işyeri kira zamlarında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri açıklandı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılı şubat ayında sözleşmesi sona eren kiracılar, ev sahiplerine güncel kira zammı oranı üzerinden ödemelerini yapmaya başlayacak. Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 34,88 olarak açıklanmış ve kira zamları bu orana göre uygulanmıştı. İşte şubat ayında kiralara yapılacak yeni zam oranı.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK’in 3 Şubat 2026'da açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerine göre, şubat ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 33,98 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.
Yani, 2026 Şubat ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 33,98 oranında zam yapabilecek.
Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eren yüzde 25 zam sınırı yeniden uzatılmadığı için, artık konut kiraları da TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda, ev sahipleri şubat ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranında zam yapabilecek.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 34 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 33,98
Kira Artış Tutarı: 11 bin 553 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 45 bin 553 TL