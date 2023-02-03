Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 şubat kira zammı ne kadar, kaç TL?

Şubat ayı kira artış oranı, ocak ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyonuyla birlikte TÜFE rakamları da netleşti. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 şubat kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayı kira artış oranları merak edilmeye başladı. Şubat ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte şubat ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, şubat kira zammı ne kadar, kaç TL?

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 şubat kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 şubat kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 şubat kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 6 bin 250 TL

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 şubat kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %72,45

Kira Artış Tutarı: 3 bin 622 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 8 bin 622 TL

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