Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 şubat kira zammı ne kadar, kaç TL?

KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.