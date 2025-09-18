Süt litre fiyatı 2025: Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu, zamlandı mı?

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatlarını güncelledi. Son olarak Temmuz ayında güncel süt fiyatları duyurulmuştu. 17 Eylül 2025 tarihinde yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein oranlarına sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatları 19,60 TL olarak yeniden belirlendi. Güncel çiğ süt fiyatı hakkında son gelişmeler...

Çiğ sütün litere fiyatı yeniden değişti. Temmuz ayında yapılan artışların akabinde bir sonraki yeniden değerlendirmenin Eylül ayında olacağı bildirilmişti. Ulusal Süt Konseyi 2025 yılı çiğ süt tavsiye satış fiyatını duyurdu. Peki, süt ne kadar oldu?

ÇİĞ SÜT NE KADAR OLDU?

Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan son açıklamaya göre %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip olan çiğ inek sütü litre başına 19,60 TL oldu. Güncellenen yeni fiyatlar 1 Ekim itibarıyla uygulamaya konacak.

Ayrıca dikkat edilen yağ ve protein oranlarının değişimi durumunda 29 kuruş fark uygulanacak.

Söz konusu tutar, Aralık 2025 tarihinde yeniden değerlendirilecek.

Temmuz 2025 tarihinde USK tarafından duyurulan çiğ süt litre fiyatı 18,35 TL idi. Uygulanacak fark ödemesi ise 27 kuruştu.

Çiğ süt üreticilerine ayrıca her litre başına Tarım ve Orman Bakanlığı 20 kuruş destek ödemesi yapıyor.

