Süt litre fiyatı 2025: Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu, zamlandı mı?

ÇİĞ SÜT NE KADAR OLDU?

Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan son açıklamaya göre %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip olan çiğ inek sütü litre başına 19,60 TL oldu. Güncellenen yeni fiyatlar 1 Ekim itibarıyla uygulamaya konacak.



Ayrıca dikkat edilen yağ ve protein oranlarının değişimi durumunda 29 kuruş fark uygulanacak.



Söz konusu tutar, Aralık 2025 tarihinde yeniden değerlendirilecek.