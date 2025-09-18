Süt litre fiyatı 2025: Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu, zamlandı mı?
Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatlarını güncelledi. Son olarak Temmuz ayında güncel süt fiyatları duyurulmuştu. 17 Eylül 2025 tarihinde yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein oranlarına sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatları 19,60 TL olarak yeniden belirlendi. Güncel çiğ süt fiyatı hakkında son gelişmeler...
Çiğ sütün litere fiyatı yeniden değişti. Temmuz ayında yapılan artışların akabinde bir sonraki yeniden değerlendirmenin Eylül ayında olacağı bildirilmişti. Ulusal Süt Konseyi 2025 yılı çiğ süt tavsiye satış fiyatını duyurdu. Peki, süt ne kadar oldu?