Tahsis numarasına göre yatacak: Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödemeleri ne zaman?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşı ödemesinden faydalananlar 4 bin lira ikramiye ödemesine odaklandı. Bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan %33’lük artışla 4 bin liraya yükseldi. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, Mart ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı’na 10 gün kala emekliler ise ödeme programına odaklandı. Emekli ikramiyeleri, tahsis numarasına göre yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ikramiye ödemeleri maaş alınan hesaplara aktarılacak ve emeklilerin ikramiye ödemeleri başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri son durum…
Emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacağından Nisan ayında da emekli olmaya hak kazananlar ikramiyeden faydalanabilecek. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri toplam 3 günde tamamlanmıştı. Özellikle bayram sebebiyle seyahat etmeye hazırlananlar ve alışveriş yapacaklar, bayram ikramiyesi ödeme takvimine göre hareket edecek. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte, ikramiyeler için ön görülen tarih