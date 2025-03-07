Tanesi 55, kilosu 200 lira: Bu yıl üreticinin yüzü güldü

Bizim ürettiğimiz avokado iriliği gramajı, lezzeti, aroması ve vitamin açısından diğerlerinden daha üstün olduğundan biz bu konu ile ilgili özellikle üçüncü aya kadar bir kısıtlamanın getirilmesini istiyoruz. Avokado üretimi ülkemizde git gide artıyor. Avokado üretiminden dolayı sıkıntılar olmayacak. İhracatımız ve üretimimiz devam edecek. Yurt içinde ve yurt dışında üretimle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ama dışarıdan ithal edilen avokadolar serbest bırakılırsa iç piyasadaki üreticimiz çok büyük sıkıntı yaşar. Bununla ilgili yetkililere tavsiyemiz muzda uygulanan vergi sistemini dışarıdan gelen avokadolara uygulanması'' ifadelerini kullandı.