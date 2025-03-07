Tanesi 55, kilosu 200 lira: Bu yıl üreticinin yüzü güldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çiftçilerin geçim kaynağı avokadolar, bu yıl üreticileri fiyat olarak memnun etti. Alanya'da fuerte cinsi avokadoların hasadının bitmesinin ardından has cinsi avokadolar toplanmaya başladı. Alanya'da birçok ailenin geçim kaynağı olan avokadolar, bu yıl çiftçilerin yüzünü güldürürken, üreticiler girdi maliyetinden artmasından dolayı ise endişe ediyor. Fuerte cinsi avokadolar bu yıl en yüksek tane olarak 55 liraya satıldı. Üreticiler, pahalı olan avokadoların hırsızlara karşı önlem alınmasını istiyor.
Alanya'nın Elikesik Mahallesinde 20 dönüm arazide avokado üreticiliği yapan Fevzi Elçi, ‘'Bu sene sezonumuz çok fena değildi. Ama fiyatlarda istikrar yok.