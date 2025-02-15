Tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken gözler emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. 2018 yılından itibaren emeklilere bayram öncesinde ikramiye ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ödemelerini maaş aldıkları bankalar aracılığıyla alıyor. Yeni yıl ile bilrlikte aile destek ödemeleri, engelli maaşı, yaşlılık aylığı ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Emekliler ise emekli bayram ikramiyesindeki artışa odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma yapılacağına işaret ederken toplantı tarihi belli oldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 yüzde kaç zamlanacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması…