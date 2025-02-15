Tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara aktarılıyor. 2018 yılından itibaren uygulamaya geçirilen emekli ikramiyeleri son olarak geçtiğimiz yıl 3.000 liraya yükseltilmişti. Emekli maaş zammı oranları %15 seviyelerinde olurken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise ikramiye ödemelerine dikkat kesildi. Emekli bayram ikramiyeleri için herhangi bir başvuru yapılmayacak. Emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiyelerini alabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili çalışma yapacaklarını dile getirirken tarih belli oldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…
Ramazan Bayramı yaklaşırken gözler emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. 2018 yılından itibaren emeklilere bayram öncesinde ikramiye ödeniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ödemelerini maaş aldıkları bankalar aracılığıyla alıyor. Yeni yıl ile bilrlikte aile destek ödemeleri, engelli maaşı, yaşlılık aylığı ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Emekliler ise emekli bayram ikramiyesindeki artışa odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma yapılacağına işaret ederken toplantı tarihi belli oldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 yüzde kaç zamlanacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması…