1 10. CORNELIUS VANDERBILT (185 MİLYAR DOLAR) 10. Cornelius Vanderbilt, 185 miyar dolar: Amerika tarihinin en önemli iş insanlarından olan Vanderbilt, 1800'lü yıllarda demiryolu inşaatı işinde bulunmuştur. Servetinin yaklaşık 185 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

2 9. HENRY FORD (199 MİLYAR DOLAR) 9. Henry Ford, 199 milyar dolar: Adından da anlaşılacağı üzere; Ford'un kurucusunun kişisel serveti neredeyse 200 milyar dolardı. DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI NASIL YAŞAR?

3 8. MUAMMER KADDAFİ (200 MİLYAR DOLAR) 8. Muammer Kaddafi, 200 milyar dolar: Libya'nın eski devlet başkanı, Ortadoğu'yu etkileyen Arap Baharı sırasında devrilen Kaddafi, yaşadığı dönemde 200 milyar dolarlık servetiyle adını tarihin en zenginleri arasına yazdırmıştır.

4 7. BİRİNCİ WILLIAM (209-229 MİLYAR DOLAR) 7. İngiltere Kralı 1. William, 209-229 milyar dolar: 1066-1087 yılları arasında İngiltere Kralı olarak görev yapan Birinci William'ın kişisel servetinin bugünün parasıyla 200 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

5 5. JAKOB FUGGER (221 MİLYAR DOLAR) 5. Jakob Fugger, 221 milyar dolar: Fugger bu listedeki diğer kişilere göre daha az biliniyor olabilir ama 1459-1525 arasında yaşayan bu becerikli tüccarın serveti 221 milyar dolar civarındaydı. Servetini tekstil ürünleri, gümüş ve altın madenlerinden elde etmişti.

6 4. MİR OSMAN ALİ HAN (230 MİLYAR DOLAR) 4. Mir Osman Ali Han, 230 milyar dolar: Hindistan'ın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde en büyük prens devlet olan Haydarabad eyaletinin son Nizam'ıydı.1911-1948 yılları arasında Hindistan tarafından ekleninceye kadar Haydarabad eyaletine hükmetti. Kişisel servetinin 230 milyar doların üzerinde olduğu düşünülüyor.

7 4. NICHOLAS ALEXANDROVICH (300 MİLYAR DOLAR) 4. Rusya Büyük Dükü Nicholas Alexandrovich, 300 milyar dolar: "Tarihin en zengin azizi" olarak adlandırılan Alexandrovich'in kişisel serveti 300 milyar doların üzerindedir.

8 3. ANDREW CARNEGIE (310 MİLYAR DOLAR) 4. Andrew Carnegie, 310 milyar dolar: Carnegie 19. yy'da inanılmaz derecede zengin ve güçlü bir iş insanıydı. İskoçya'da fakir bir ailede dünyaya gelen Carnegie ABD'ye göç ettikten sonra kurduğu şirketler ve yatırımlarla servetini 310 milyar dolara kadar çıkarmıştır.

9 2. JOHN ROCKEFELLER (340 MİLYAR DOLAR) 2. John Rockefeller, 340 milyar dolar: Bugün bile Rockefeller ailesi dünyanın en zenginleri arasındadır. 1839 yılında New York'ta doğan ve 1937 yılında 97 yaşında ölen John Rockefeller'in ise kişisel serveti 340 milyar dolar civarındadır. FORBES, "EN ZENGİN 400 AMERİKALI"YI AÇIKLADI