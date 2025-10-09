Tarım Bakanlığından açıklama: Zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak?

65 İL 16 ÜRÜN DESTEK KAPSAMINDA

Bakanlık açıklamasına göre, program 65 ili kapsayacak. Destekten yararlanabilecek ürünler arasında Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali, üzüm ve vişne yer alıyor.



Çiftçilerin ödemeden faydalanabilmesi için 13 Nisan 2025 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve yapılan hasar tespitlerinde ürünlerinde en az %20 zarar bulunması gerekiyor.



Sigortalı olup don teminatı bulunmayan veya poliçesinde “teminat dışı” ibaresi nedeniyle tazminat alamayan üreticiler de destekten yararlanabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ise ödeme yapılmayacak.