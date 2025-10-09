Tarım Bakanlığından açıklama: Zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı başında yaşanan zirai don olaylarından etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, don desteği 65 ile 16 ürüne verilecek.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Şubat – 13 Nisan 2025 (13 Nisan tarihi dahil) döneminde meydana gelen zirai don olaylarından zarar gören ürünler için destekleme yapılacağı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.