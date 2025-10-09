Tarım Bakanlığından açıklama: Zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı başında yaşanan zirai don olaylarından etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, don desteği 65 ile 16 ürüne verilecek.

Tarım Bakanlığından açıklama: Zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak? - 1

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Şubat – 13 Nisan 2025 (13 Nisan tarihi dahil) döneminde meydana gelen zirai don olaylarından zarar gören ürünler için destekleme yapılacağı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Bakanlığından açıklama: Zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak? - 2

65 İL 16 ÜRÜN DESTEK KAPSAMINDA

Bakanlık açıklamasına göre, program 65 ili kapsayacak. Destekten yararlanabilecek ürünler arasında Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali, üzüm ve vişne yer alıyor.

Çiftçilerin ödemeden faydalanabilmesi için 13 Nisan 2025 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve yapılan hasar tespitlerinde ürünlerinde en az %20 zarar bulunması gerekiyor.

Sigortalı olup don teminatı bulunmayan veya poliçesinde “teminat dışı” ibaresi nedeniyle tazminat alamayan üreticiler de destekten yararlanabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ise ödeme yapılmayacak.

Tarım Bakanlığından açıklama: Zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak? - 3

ZİRAİ DON DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Hasar verileri, 30 Nisan – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme girilen bilgiler esas alınarak değerlendirilecek.

Ödeme işlemleri, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Banka, destek ödemesinden %0,5 komisyon alınacak.

Ödemelerin Kasım ayı sonuna kadar büyük oranda tamamlanacağı beklendiği belirtiliyor. Bazı kaynaklara göre destek ödemeleri hâlihazırda işlem aşamasında ve üreticilerin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

Tarım Bakanlığından açıklama: Zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak? - 4

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Tarımorman.gov.tr adresinden yapılan açıklamada; "Kararla bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.


Tarım Bakanlığından açıklama: Zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak? - 5

Ayrıca, müracaat eden ve hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen, tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan, ve tarım sigortası don teminatı olan ancak, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları'nın, "Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı maddesi çerçevesinde tazminat alamamış çiftçiler destekten yararlanacak.

Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları nispetinde hesaplanarak ödenecek." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER