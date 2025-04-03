Tarım Kredi Aktüel indirimler kataloğu 3-7 Nisan 2025: Tuvalet kağıdı, deterjan, temel gıda ürünleri satışta
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 3-7 Nisan tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli ürünler listesi belli oldu. Türkiye’nin birçok bölgesinde faaliyet gösteren hesaplı markette “1 Alana 1 Bedava” kampanyası dikkat çekti. Ultra temizleyici spreyden, çay çeşitlerine kahvaltılık ürünlerden, içeceğe onlarca farklı ürün reyonlarda yerini alacak. Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta en dikkat çeken ürünlerin başında ise temizlik ürünleri geldi. 40’lı tuvalet kağıdı 229,90 TL, Doğal Diş Macunu çeşitleri 99,90 TL VE Sıvı Deterjan Çeşitleri ise 209,90 TL’den satışa sunulacak. Temel gıdada ise pilavlık bulgur, fasulye, salça gibi ürünler rafta. Peki Tarım Kredi Marketleri’nde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler listesi…
Tarım Kredi marketlerinde haftanın hesaplı alışveriş fırsatı kaçırmak istemeyenler, reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatına odaklandı. Kahvaltılık ürünlerden olan Siyah Çay, 114,90 TL, Dana Kasap Sucuk 150,00 TL, 1000 Gram Çay 144,90 TL’den satışa sunulacak. Ultra Temizleyici Sprey Çeşitleri 65.00 TL’den satılırken Şekerleme ve Sakızlarda aynı üründe “1 Alana 1 Bedava kampanyası” uygulanacak. 400 Gram Süzme Peynir 8990 TL, 700 Gram Tam Yağlı Kaşar Peynir 209,00 TL, 3X75 Gram Ton balığı 155,00 TL, 1 Litre Yağlı Süt ise 21,50 TL olacak. Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürünler son kez 7 Nisan Pazartesi reyonlarda olacak.İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri 4-7 Nisan aktüel indirimleri…