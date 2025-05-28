Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda
Tarım Kredi 28 Mayıs- 9 Haziran indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Bayrama özel kampanyalı fiyatları müşterileri bekleyecek. Temel gıda ürünlerinden, kahvaltılık malzemelere, temizlik ürünlerinden çikolata çeşitlerine onlarca farklı üründe indirimler başladı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde bu hafta 1000 Gram Çay 199 TL, Helva Çeşitleri 54,90 TL, Osmancık Pirinç. 124 TL, Baldo Pirinç 175 TL, 5 Kg Un 89,90 TL, Küp Şeker 44,50 TL, Pilavlık Bulgur 135 TL’den satılacak. Ayrıca 40’lı Tuvalet Kağıdı 239,90 TL, 12’li Kağıt Havlu ise 119 TL’den satışa sunulacak. Peki Tarım Kredi marketlerinde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi 28 Mayıs - 9 Haziran indirim kataloğu ve fiyat listesi…
Tarım Kredi Marketleri’nde bayrama özel indirimler başladı. Taşıma torbası, yumuşatıcı çeşitleri, çamaşır suyu, bulaşık makinesi kapsülü, sıvı bulaşık deterjanı, peçete, dev havlu, ıslak mendil, temizleyici sepret, dibek kahvesi, içecek çeşitleri, süt, ayran gibi ürünler raflarda yerini aldı. 1 Litre Yağlı Süt 29,90 TL, 2 Litre Ayran 59,90 TL, 1000 Gram Tereyağı 329 TL, 600 Gram Beyaz Peynir 139 TL, 4’lü Buzdolabı Poşeti 42,90 TL, 750 Ml Çamaşır Suyu 54,90 TL, Konsantre Yumuşatıcı 59,90 TL, 33’lü Bulaşık Makinesi Kapsülü 119 TL, 4 Litre Bulaşık Deterjanı 104,90 TL, Peynir Çeşitleri 82,50 TL, Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 139 TL, Donuk Gövde Tavuk 78 TL, Donuk Dana Kıyma 175 TL olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler listesi 28 Mayıs- 9 Haziran 2025…