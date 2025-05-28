Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda

Tarım Kredi 28 Mayıs- 9 Haziran indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Bayrama özel kampanyalı fiyatları müşterileri bekleyecek. Temel gıda ürünlerinden, kahvaltılık malzemelere, temizlik ürünlerinden çikolata çeşitlerine onlarca farklı üründe indirimler başladı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde bu hafta 1000 Gram Çay 199 TL, Helva Çeşitleri 54,90 TL, Osmancık Pirinç. 124 TL, Baldo Pirinç 175 TL, 5 Kg Un 89,90 TL, Küp Şeker 44,50 TL, Pilavlık Bulgur 135 TL’den satılacak. Ayrıca 40’lı Tuvalet Kağıdı 239,90 TL, 12’li Kağıt Havlu ise 119 TL’den satışa sunulacak. Peki Tarım Kredi marketlerinde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi 28 Mayıs - 9 Haziran indirim kataloğu ve fiyat listesi…

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 1

Tarım Kredi Marketleri’nde bayrama özel indirimler başladı. Taşıma torbası, yumuşatıcı çeşitleri, çamaşır suyu, bulaşık makinesi kapsülü, sıvı bulaşık deterjanı, peçete, dev havlu, ıslak mendil, temizleyici sepret, dibek kahvesi, içecek çeşitleri, süt, ayran gibi ürünler raflarda yerini aldı. 1 Litre Yağlı Süt 29,90 TL, 2 Litre Ayran 59,90 TL, 1000 Gram Tereyağı 329 TL, 600 Gram Beyaz Peynir 139 TL, 4’lü Buzdolabı Poşeti 42,90 TL, 750 Ml Çamaşır Suyu 54,90 TL,  Konsantre Yumuşatıcı 59,90 TL, 33’lü Bulaşık Makinesi Kapsülü 119 TL, 4 Litre Bulaşık Deterjanı 104,90 TL, Peynir Çeşitleri 82,50 TL, Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 139 TL, Donuk Gövde Tavuk 78 TL, Donuk Dana Kıyma 175 TL olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler listesi 28 Mayıs- 9 Haziran 2025…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 2

TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİM KATALOĞU (28 MAYIS- 9 HAZİRAN)

İlk Hasat Çay 199 TL

Petibör Bisküvi 49,90 TL

Osmancık Pirinç 124 TL

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 3

Baldo Pirinç 175 TL

Beyaz Sirke + Karbonat 38,50 TL

Pilavlık Bulgur 135 TL

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 4

Buğday Unu 5 KG 89,90 TL

280 Gram Süzme Çiçek Balı 64,90 TL

250 Ml 6’lı Gazoz 74,90 TL

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 5

6’lı Maden Suyu Çeşitleri 52,90 TL

10’lu Gezen Tavuk Yumurtası 85 TL

Peynir Çeşitleri 82,50 TL

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 6

1000 Gram Siyah Zeytin Salamura 174,90 TL

1 KG Kaşar Peyniri 299 TL

40’lı Tuvalet Kağıdı 239,90 TL

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 7

12’li Kağıt Havlu 119 TL

Konsantre Yumuşatıcı 59,90 TL

Çamaşır Suyu Çeşitleri 54,90 TL

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 8

33’lü Bulaşık Makinesi Kapsülü 119,90 TL

Sprey Temizleyici Çeşitleri 44,90 TL

4 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 104,90 TL

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 9

Pişirme Kağıdı 16,90 TL

Tarım Kredi Dibek Kahvesi 49,90 TL

Türk Kahvesi 43,90 TL

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 10

Limon Kolonyası 36,90 TL

Zeytin Çiçeği Kolonyası 42,90 TL

Yüzey Temizleyici Çeşitleri 85 TL

1000 Gram Tereyağı 329 TL

Tarım Kredi KOOP marketleri 28 Mayıs-9 Haziran indirimli ürünler listesi 2025: Bayram’a özel indirimler reyonlarda - 11

2 Litre Ayran 59,90 TL

2500 Gram Yarım Yağlı Yoğurt 79 TL

Küp Şeker 44,50 TL

Gıda Taşıma Torbası 29,90 TL

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