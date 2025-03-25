Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 25 Mart-4 Nisan tarihlerine özel yeni indirimler listesini duyurdu. Ramazan Bayramı öncesinde eksiklerini tamamlamak ve ucuz yolla bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, temel gıda, şeker, çikolata ve kolonya gibi ürünleri araştırıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 25 Mart-4 Nisan tarihlerine özel kahve, şeker, çikolata, kolonya ve temizlik ürünleri gibi birçok temel ihtiyaç ürününe indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market'ten bayrama özel güncel indirimli ürünler listesi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi belli oldu. Mart ayında indirimler devam ederken birçok alternatif ürün raflarda müşterileri bekliyor. Tarım Kredi marketlerinde bayram haftasına özel Eti Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) 189,90 TL, Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) 199,00 TL, Kent Şeker Çeşitleri (Elega Madlen, Mevelli, Missbonbon Sütlü) (75 g) 75,00 TL, Konak Hoop Bademli Top Gofret (250 g) 79,90 TL, Ozmo Mini Eggs (154,6 g) 99,90 TL, Elit Limon Kolonyası (1 L) 66,90 TL’den satışa sunulacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim listesi 2025…