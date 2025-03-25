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Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 25 Mart-4 Nisan tarihlerine özel yeni indirimler listesini duyurdu. Ramazan Bayramı öncesinde eksiklerini tamamlamak ve ucuz yolla bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, temel gıda, şeker, çikolata ve kolonya gibi ürünleri araştırıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 25 Mart-4 Nisan tarihlerine özel kahve, şeker, çikolata, kolonya ve temizlik ürünleri gibi birçok temel ihtiyaç ürününe indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market'ten bayrama özel güncel indirimli ürünler listesi.

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi belli oldu. Mart ayında indirimler devam ederken birçok alternatif ürün raflarda müşterileri bekliyor. Tarım Kredi marketlerinde bayram haftasına özel Eti Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) 189,90 TL, Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) 199,00 TL, Kent Şeker Çeşitleri (Elega Madlen, Mevelli, Missbonbon Sütlü) (75 g) 75,00 TL, Konak Hoop Bademli Top Gofret (250 g) 79,90 TL, Ozmo Mini Eggs (154,6 g) 99,90 TL, Elit Limon Kolonyası (1 L) 66,90 TL’den satışa sunulacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim listesi 2025…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Eti Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) : 189,90 TL
Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL
Ülker Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL
Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL
Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (455 g) : 249,90 TL
Kent Şeker Çeşitleri (Elega Madlen, Mevelli, Missbonbon Sütlü) (75 g) : 75,00 TL
Şölen Madlen (250 g) : 219,90 TL
Şölen Octavia Fındıklı (400 g) : 199,90 TL
Ender Çikolata Çeşitleri (250 g) : 119,90 TL
Evliya Premium Çikolata Çeşitleri (Madlen, Candiotti) (250 g) : 199,90 TL
Kahve Dünyası Lavi Karışık Çikolata (250 g) : 239,90 TL
Gofrik Mini (250 g) : 244,90 TL
Saray Prestij Kaplamalı Fındıklı Gofret (125 g) : 72,90 TL
Konak Hanımefendi Çikolata Çeşitleri (Sade, Fındıklı, Antep Fıstıklı) (500 g) : 159,90 TL
Konak Nougat Fındıklı & Susamlı (500 g) : 76,90 TL
Konak Gloria Sütlü Çikolata Kaplı Karamel (500 g): 184,90 TL
Konak Hoop Bademli Top Gofret (250 g) : 79,90 TL
Konak Milkybon Extra Tereyağlı Sütlü Bonbon (250 g) : 42,90 TL
Ozmo Mini Eggs (154,6 g) : 99,90 TL
Tayaş Şeker Çeşitleri (Damla, Coffee, Multi Fruit) (500 g) : 72,90 TL
Tayaş Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL
Tayaş Orient Mix (500 g) : 114,90 TL
Elit Limon Kolonyası (1 L) : 66,90 TL
Elit Limon Kolonyası (400 ML) : 36,90 TL
Tarım Kredi Türk Kahvesi (100 g) : 42,90 TL
Tarım Kredi Dibek Kahvesi (100 g) : 49,90 TL
Kızılay Maden Suyu (6’lı) : 31,90 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (2,5 L - Kola, Portakallı, Gazoz) : 38,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 3

Solo Kağıt Havlu (16’lı) : 149,90 TL
Renax Matik Toz Deterjan Çeşitleri (8 KG) : 169,90 TL
Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL
Cif Krem Çeşitleri (Limon, Amonyak, Müge ve Frezya) (750 ML) : 69,90 TL
Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri (750 ML) : 49,90 TL
Parex Trend Klasik Oluklu Sünger (5’li) : 24,90 TL
Parex Magic Sünger (Tekli) : 19,90 TL
Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu (100’lü) (Lavanta, Beyaz Sabun) : 59,90 TL
Selpak Extra Desenli Peçete (200’lü) : 13,90 TL
Doa Arap Sabunu (1000 ML) : 39,90 TL
Clea Islak Havlu (90’lı) : 23,90 TL
Elit Peçete (200’lü) : 18,90 TL
Anadolu Beyaz Sirke (2 L) (2’li Alımlarda) : 36,50 TL
Tarım Kredi Karbonat (100 g) : 36,50 TL
Elit Çamaşır Suyu (2500 ML) : 36,90 TL
Elit Cam Temizleyici (1000 ML) : 29,90 TL
Flowpack Streç Film (150 Metre) : 82,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 4

Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL
Ülker Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL
Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 5

Tayaş Şeker Çeşitleri (Damla, Coffee, Multi Fruit) (500 g) : 72,90 TL
Tayaş Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL
Tayaş Orient Mix (500 g) : 114,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 6

Şölen Octavia Fındıklı (400 g) : 199,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 7

Ozmo Mini Eggs (154,6 g) : 99,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 8

Elit Limon Kolonyası (1 L) : 66,90 TL
Elit Limon Kolonyası (400 ML) : 36,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 9

Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market 25 Mart-4 Nisan indirimli ürünler listesi: Kahve, bayram şekeri, çikolata, kolonya, kağıt havlu ve temizlik ürünleri bugün satışta - 10

Matik Toz Deterjan Çeşitleri (8kg) : 169,90 TL

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