Tarım Kredi Kooperatif Market ağustos ayı indirimli ürünler listesi (14-23 Ağustos 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 14-23 Ağustos tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 14-23 Ağustos tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni indirimli ürünlerinde sucuk, sosis, süt, balık, margarin, döner, yoğurt, Türk kahvesi gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ağustos ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
14-23 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında sucuk, sosis, süt, balık, döner, yoğurt, Türk kahvesi gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;